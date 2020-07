Ulpiano Suárez: “Tenemos que repensar la coparticipación de la Provincia a los municipios”

El año pasado, Ulpiano Suárez ganó la intendencia de Capital con el 63% de los votos, lo que le dejó una mayoría absoluta en el Concejo Deliberante (9 de 12 concejales son de Cambia Mendoza). Había llegado a la escena política en 2015, cuando Alfredo Cornejo lo nombró subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado. Estuvo cuatro años al frente de las negociaciones paritarias y hoy el conflicto con ATE lo llevó a la escena mediática nacional.

-Usted sostiene que ese conflicto con los municipales tiene un trasfondo político. ¿por qué?

Sí, es un reclamo que solo se le hace a la Ciudad cuando la situación es similar en el resto de los municipios. Hay un trasfondo político porque se solidariza el PJ en la persona del presidente del partido, legisladores, ATE Nación, hasta Pablo Moyano pidió que arregle la situación.

-¿Y cuál sería la finalidad?

-Se busca que se hable de Capital en todos lados y que no se hable de Portezuelo, de los créditos y los Aportes del Tesoro Nacional que no llegan. Se buscó cambiar la agenda.

-¿Tiene que ver su parentesco con el gobernador?

-Hay una vinculación por mi parentesco. Hay una estrategia nacional que ya han denunciado los legisladores nacionales de Cambia Mendoza y la UCR, en la que se discrimina a Mendoza y a las provincias que están gobernadas por la oposición.

-Usted negoció 4 años con los gremios provinciales y cerró sin problemas todas las paritarias. ¿Qué diferencia hay con los sindicatos municipales?

-Como municipio siempre hemos tenido diálogo con los gremios, dimos bonos, pagamos en tiempo y forma los sueldos, los aguinaldos. Acá solo se busca el conflicto, piden cosas inviables sin solución. Difundieron mi número de teléfono y hubo amenazas, tomaron un predio esencial para la higiene y la sanidad, desinflaron los neumáticos de vehículos de seguridad ciudadana, agredieron a otros empleados y dañaron camiones. El reclamo salarial es legítimo, pero cuando no hay un reclamo concreto solo se busca el conflicto.

-¿Qué no haya plata complicó las negociaciones?

-Advierto cuando hay buena fe y acá no existió. No había voluntad de acercar posiciones. Esto no era una cuestión que con recursos o con plata hubiéramos podido solucionar, sobre todo en un contexto de pandemia.

-Pero usted anunció el miércoles adicionales que parecen querer destrabar el conflicto

-Dimos respuesta a dos planteos del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales [liderado por el “oficialista” Dugar Chappel] para reconocer el trabajo en territorio, salud, temas vinculados a la emergencia sanitaria. El otro fue para atender a los que menos cobran en un sentido de solidaridad. ATE miente cuando muestra los bonos porque son 90 empleados (la planta es de 2.600) que no cobran adicionales y trabajan 30 horas semanales. Desde el 1 de julio vamos a garantizar que ninguno cobre menos de un salario mínimo vital y móvil.

-¿Cuánto cayó la recaudación en la comuna en el primer semestre?

-En los primeros 6 meses hubo una caída importante: 33% la recaudación propia y 13% la coparticipación. En algunos meses la recaudación propia cayó el 50%. En Capital gran parte de nuestros recursos vienen de la recaudación propia (derechos de comercio, tasas municipales), en cambio en otras comunas tienen más ingresos por coparticipación.

-¿Y cómo harán para solventar el segundo semestre?

-Armamos un semáforo de la actividad económica, ubicamos en rojo la totalmente paralizada y en esos sectores avanzamos con beneficios fiscales. Brindamos eximiciones del 50% y hasta del 100%, lanzamos planes de pago. Y atendiendo el impacto social hemos trabajado muy fuerte en territorio con merenderos y comedores a través de las entidades sociales que son las que tienen el termómetro de la crisis social. Cuando empezamos la gestión la pandemia no estaba presupuestada. Estamos atendiendo tres frentes: social, sanitario y económico. No podemos cargar a los vecinos con más tasas, por eso hay que ser muy responsables con los fondos. Dimos señales concretas de austeridad congelando los sueldos antes de la pandemia y ahora extendimos la medida hasta el 31 de diciembre. También congelamos la planta de personal porque no somos ajenos a la crisis.

-¿Con esa caída de la recaudación, le quedan fondos para hacer obras?

-Ahora nuestra prioridad es pagar sueldos y prestar servicios. El plan de obras va a tener que esperar. Durante la gestión de Rodolfo Suárez se llevó adelante un ambicioso plan de renovación urbana que nosotros nos vamos a dedicar a mantener. Queremos implementar un modelo de ciudad sostenible que es sinónimo de mejor calidad de vida.

-Sin obras, ¿cuál es el plan?

-Incentivamos la industria del conocimiento en el Distrito 33, va a crecer la Ciudad y va generar oportunidades de trabajo con buenos salarios, queremos que se instalen empresas vinculadas al software. Ya lanzamos el Potrero Digital para los jóvenes sin recursos. En el 2023 queremos que todos los vecinos tengan acceso a los servicios básicos, por eso insistimos para que el Gobierno nacional avance en los $ 500 millones que tramitó la gestión anterior con el Banco Mundial y ya llegaron, pero están trabados por temas administrativos. Es un subsidio para hacer obras de agua y saneamiento en 11 barrios del oeste.

-Están trabajando en la Plaza Pellegrini, ¿tiene pensadas otras intervenciones como ésa?

-Esa plaza era parte del plan de renovación urbana de la otra gestión, cuando empezó la cuarentena tuvimos que parar y ahora reanudamos la obra. El mes que viene ya va a estar listo el club Sarmiento pero queremos darle conectividad para que sea un punto digital. Y en el último trimestre del año esperamos inaugurar el Museo Municipal (ubicado en la plaza Independencia) y el Teatro Quintanilla. La obra de este año es la ciclovía de la calle San Martín. Era fundamental el mantenimiento del plan de renovación urbana. Desde antes de la pandemia pensamos en la acupuntura urbana, que son pequeñas intervenciones con impacto positivo. Ahora vamos a hacer un semáforo del estado de las calles para saber cuáles tenemos que reparar antes. En la Ciudad están registrados 60 mil autos pero entran 200 mil de todo el Gran Mendoza y el deterioro de las calles lo atendemos nosotros.

-¿Con recursos municipales?

-Los intendentes somos los que estamos en el territorio, por eso es muy importante que tengamos autonomía. También hay que pensar la autonomía financiera de los municipios para tener recursos para cumplir objetivos. Pospandemia tenemos que repensar la coparticipación en la provincia.

-¿El planteo que Mendoza le hace a la Nación, usted se lo hace a la Provincia?

Sí. Es necesario que revisemos los criterios de coparticipación. El cálculo no se puede hacer solo en base a la población, hay que tener en cuenta lo que produce el municipio, a cuántas personas le presta servicio, porque en la Ciudad viven 120 mil pero por día vienen 500 mil personas a trabajar, a estudiar, a comprar o pasear. También hay que tener en cuenta la eficiencia fiscal, el gasto en personal en relación con la población.

-¿La Capital aporta más de lo que recibe?

-Somos unos de los que más aportamos pero estamos en el sexto lugar en la distribución de los recursos. Estamos trabajando para hacer aportes cuando pase la pandemia. Los municipios necesitamos autonomía financiera porque prestamos servicios. Por ejemplo, el impuesto automotor o el inmobiliario podría recaudarlos la comuna.

-¿Cómo es su relación con la oposición en el municipio?

-Más allá de la relación de los concejales del oficialismo con los del PJ y Protectora, yo tengo una buena relación con ellos tres. Siempre estoy abierto al diálogo y he escuchado sus propuestas y sugerencias.