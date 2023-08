UCR y PJ buscan recuperar en Mendoza los votos que fueron a Milei en la PASO

El domingo pasado, Javier Milei fue sin dudas la sorpresa de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), no solamente al ser el precandidato a presidente más votado, sino por también lograr triunfos en 16 de las 24 provincias del país, coloreando de violeta gran parte del territorio argentino con su boleta de La Libertad Avanza (LLA).

Mendoza no fue la excepción. Es más, quedó en el tope de mayores porcentajes de voto de Milei, con el 44,8% de sufragios (Juntos por el Cambio tuvo 28,2% y Unión por la Patria 16,8%). El gran acompañamiento al libertario en la provincia quedó sólo por detrás de Salta, donde orilló los 50 puntos (49,3%) y San Luis, con un 47,8%.

A una semana de los comicios, hay muchos análisis en Mendoza que se comienzan a realizar puertas adentro en los propios frentes políticos, particularmente Juntos por el Cambio (JpC) y Unión por la Patria (UP), quienes vieron cómo, al igual que a nivel nacional, apareció un tercer jugador que se ubicó con serias intenciones de ganar las generales del 22 de octubre; o con muy buenas chances de llegar también a un eventual ballotage con fecha prevista para el 19 de noviembre.

En la provincia, la diferencia entre La Libertad Avanza y sus competidores fue bastante más amplia que a nivel nacional, que quedó en un escenario de tercios, con un 30% para La Libertad Avanza; un 28,2% para Juntos por el Cambio; y un 27,2% de Unión por la Patria.

De hecho, Milei con el 44,8% en Mendoza le sacó 16,6 puntos a Juntos por el Cambio; y unos fenomenales 28 puntos a la desdibujada Unión por la Patria, que tuvo uno de sus peores resultados en términos históricos.

Para realizar algún tipo de comparación, hay que remontarse a las PASO presidenciales del 2019, en las cuales no participó la nueva fuerza de Milei. En este sentido, el entonces Frente de Todos, que llevaba a Alberto Fernández como precandidato a presidente, consiguió un 40,4% de los votos en Mendoza; mientras que Juntos por el Cambio, en el cual Mauricio Macri buscaba su reelección, obtuvo un 37,3%.

En votos -según datos provisorios, no definitivos- los resultados se dieron de esta manera: Juntos por el Cambio tuvo 406.517 votos en 2019; y 294.077 en este 2023; mientras que el peronismo tuvo 440.783 votos en 2019, y este año llegó a los 175.222.

De aquel resultado del comicio -que luego sería fuertemente revertido el resultado en las generales del 2019, con un Juntos por el Cambio que le sacó 12 puntos al peronismo- se llega a la conclusión que el frente Juntos por el Cambio perdió el domingo pasado 112.440 votos respecto a las PASO de 2019 en Mendoza; mientras que en el peronismo la situación es más dramática: tuvo 265.561 votos menos que en 2019.

“Golpe al Gobierno Nacional”

Del lado del radicalismo la visión del espacio es que el gran derrotado ha sido el peronismo y por ende el oficialismo nacional, al sostener que 7 de cada 10 votos en el país votaron a una opción opositora. El senador nacional Alfredo Cornejo consideró en radio Mitre Mendoza que “quedó claro este domingo que se quería golpear al gobierno mayoritariamente, se le quería dar una señal de rechazo y se golpeó primero con la mano de Milei y con la mano de Juntos por el Cambio segundo”.

No obstante, respecto a la provincia y la buena diferencia entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, también decidió analizar el caso por el lado del peronismo, al considerar en primer lugar que hubo “otras provincias donde Milei hizo mejor elección que en Mendoza”, pero agregó que “la caída en en las provincias en donde el peronismo ha perdido más poder, es donde Milei hizo mejores elecciones”, y habló de un “voto bronca” que se dio “o con la mano de Milei o con la mano de Juntos por el Cambio; y en Mendoza es fuerte el rechazo del gobierno nacional”.

Por su parte, el presidente de la Unión Cívica Radical, Tadeo García Zalazar, coincidió en que hay un “hartazgo” de la ciudadanía con el gobierno nacional. No obstante, respecto al voto a Milei dijo a Los Andes que no lo vincularía con un enojo también por la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), sino “por el presente y el cansancio que hay ahora”.

Sobre el desempeño más pobre al que finalmente esperaban de parte de las fórmulas presidenciales de Juntos por el Cambio, el intendente godoycruceño tuvo algo de autocrítica de igual manera al considerar que es importante “revertir lo que se hizo mal y profundizar lo que se hizo bien”, y lanzó: “La interna de Juntos por el Cambio no se entendió, la pelea no le sumó ganas a la gente”.

En este sentido, dijo que “hubo un costo” de las PASO con la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta; y que Milei “corrió con ventaja” al no pelear en internas, por lo que, lo que pueda ocurrir en las generales de octubre, tendrá un buen componente que será tratar de apelar al voto no sólo de los que sí lo hicieron de forma positiva; sino también para los que anularon, votaron en blanco o directamente ni asistieron.

“Tenemos que hacer algunos ajustes en el mensaje hacia la población mendocina para tratar de contribuir para el triunfo de Juntos por el Cambio”, acotó.

“Es un mensaje para los dos frentes”

En tanto, desde el peronismo habló con Los Andes Omar Parisi, candidato a gobernador provincial, quien, a diferencia del radicalismo mendocino, sostuvo que más que un mensaje al Gobierno Nacional, se dio un voto “en contra de los dos frentes tradicionales”, por lo que sumó a Juntos por el Cambio al lote de los perdedores.

“La ciudadanía nos dio un mensaje el domingo de que no solucionamos los problemas, y en eso estamos. Pasó en Mendoza y en el resto de las provincias”, consideró el exlegislador provincial.

En este sentido, consideró que aguardaban por lo menos unos 20 puntos de la sumatorias de las listas de Sergio Massa y Juan Grabois, pero expresó que “es un buen inicio en Mendoza”.

Además, sostuvo que a nivel nacional “quedamos absolutamente competitivos para el resto de los comicios” y auguró que “habrá ballotage entre Massa contra alguno de los dos espacios de la oposición, ya sea Milei o Bullrich”.

“Hay dos modelos que son los que están en pugna. No voy a resignar que la educación sea pública y gratuita, pero se debe trabajar para eso con estabilización económica. Hay que gestionar para lograr cumplir todos los derechos, porque si no, son derechos que existen pero que no se cumplen, como por ejemplo el derecho al aguinaldo o al trabajo en blanco, que hoy hay mucha gente que no los tiene”, indicó.

En este sentido, agregó que “Milei quiere eliminar estos derechos, nosotros en cambio queremos mejorar la situación para que se cumplan. Preferimos trabajar para eso y no que se eliminen. Eso sería una barbaridad”, amplió.