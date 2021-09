Trotta culpó a Alberto Fernández por cerrar escuelas y suspender las clases en pandemia

El exministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, rompió el silencio tras su salida del gabinete, se despegó de algunas medidas y responsabilizó a Alberto Fernández por el cierre de las escuelas y la suspensión de la presencialidad durante la pandemia.

En una entrevista con radio Mitre, el exfuncionario afirmó que él quería mantener las aulas abiertas pese a la segunda ola de Covid-19, pero -dijo- Alberto Fernández prefería otra cosa, es decir, retomar la virtualidad bajo el argumento del crecimiento de los contagios.

“Durante toda esa semana previo a la decisión del Presidente, desplegamos el camino que considerábamos correcto que implicaba no la suspensión, sino la restricción de la presencialidad porque la realidad epidemiológica era de gravedad”, declaró.

Alberto Fernández y Nicolás Trotta: el exministro responsabilizó al Presidente por suspender la presencialidad en las aulas (Presidencia)

“Considerábamos que no era necesario suspender de manera total la presencialidad. El Presidente manifestó una agenda distinta. Yo lo terminé conversando dos o tres días después: él me explicó sus razones. No era una decisión que le manifestaba como ministro de Educación, sino que tenía el acompañamiento de las referencias del campo epidemiológico. El Presidente tomó una decisión que no compartí pero terminé acatando”, reveló.

Trotta también reflexionó sobre su abrupta salida del gabinete para ser reemplazado por Jaime Perczyk.

“Veníamos trabajando fuertemente con un equipo en lo que para nosotros era central, que era fortalecer el diálogo con todas las jurisdicciones educativas. En un país federal, la respuesta de la agenda educativa se construye a partir de la concertación con las 24 jurisdicciones. Ya estábamos transitando, afortunadamente con la mejora de los indicadores sanitarios, el desafío de la presencialidad plena y luego todo el esfuerzo para recuperar las instancias de inversión prioritarias en nuestra escuela”, comentó.

Y agregó: “Para nosotros fue una sorpresa. Pero es una decisión del Presidente en cuanto a la conformación de sus equipos de cara a lo que debe ser la agenda para los próximos dos años, que no debe estar exenta de complejidades”.