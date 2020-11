La sesión de Diputados se espera que sea caliente, pero no por un debate con la oposición por algún tema en el que haya diferencias irreconciliables. El recinto legislativo será el escenario dos hechos incómodos para el frente Cambia Mendoza: por un lado, se espera la oficialización de la salida de Mercedes Llano del bloque oficialista; por el otro habrá un fuerte debate por otra aliada, la macrista Hebe Casado, que la semana pasada hizo referencia a los 30 mil personas fallecidas a causa del COVID-19 comparando y poniendo en duda la cantidad de desaparecidos en la última dictadura militar.

Desde que la sanrafaelina tuiteó esa comparación, poco importó el pedido de disculpas públicas que hizo. El peronismo montó en cólera y salió con los tapones de punta a pedir sanciones, suspensión y hasta destitución del cargo.

Al repudio político se plegaron las acciones de distintos organismos que hacen una férrea defensa de los Derechos Humanos. Xumec pidió por escrito que se tomen medidas drásticas como la expulsión.

A favor de Casado estuvieron quienes integran el Centro de Estudios de Salta (CES), enviaron también una nota refiriéndose al número de 30 mil como “falso” y “recargado de negociados”, entre otras cosas.

“No veo la causa de ese pedido, si se hiciera me defenderé como corresponde. No soy negacionista, jamás dije que no existió la dictadura ni los desaparecidos ni las torturas. No lo negué jamás, lo único que he dicho es que el número de desaparecidos es el que dio la Conadep. Mi conciencia está tranquila, tengo el apoyo del frente”, indicó la legisladora a Los Andes.

En caso de que el peronismo mocione por la cuestión de privilegio de la diputada, que está previsto en el Reglamento Interno de la Cámara, deberá votarse. El oficialismo tiene mayoría para rechazar la moción, pero igual el momento estará cargado de tensión y los discursos retumbarán fuera de la Legislatura.

En el caso de Llano, hoy sería su primera sesión fuera de la coalición. Su compañero de bancada, Guillermo Mosso, por su parte, se considera dentro de Cambia Mendoza porque “esa decisión debe tomar la Convención Partidaria, no una Junta, hasta que eso no suceda, el Partido Demócrata sigue estando en el frente”.

Para Llano, la salida no implica el voto negativo a todo lo que proponga el oficialismo, sino que “donde coincidamos en que es mejor para los mendocinos, vamos a acompañar”. Pero, de paso, aprovechó para recordar que iniciativas que van contra el nepotismo, por ejemplo, nunca fueron tratadas.

“Mechi salió del grupo”

Una vez conocida la decisión del PD, Mercedes Llano, conocida como “Mechi” se comunicó al grupo de WhatsApp del bloque de Cambia Mendoza. Este fue el canal que eligió Llano para anunciar la salida de una manera informal porque aún no lo hizo por nota oficial.

“Chic@s, atento a la determinación de mi partido de seguir un camino autónomo, el bloque del PD se retirará del interbloque. Un abrazo!”, escribió la ahora ex aliada incómoda del oficialista Cambia Mendoza.

Tras el anuncio, abandonó todos los grupos que integraba con el resto de los partidos que conforman la coalición.

Su correligionario Mosso, sigue en los grupos oficialistas de la aplicación.