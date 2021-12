Tres fuertes definiciones de Roberto Iglesias sobre asuntos polémicos de la actualidad mendocina

“Si nos hubieran dado la plata, Portezuelo ya estaría hecho”, así define el ex gobernador Roberto Iglesias, su posición sobre la obra que Mendoza viene discutiendo desde hace años.

Recordemos que hay voces en contra, las que indican que la provincia gastará U$S 1.000 millones en una obra de dudosos beneficios y que también le servirá a otras provincias, por lo que consideran que se podría hacer otro acuerdo para utilizar esa plata para otras obras.

Iglesias está a favor, pero critica el acuerdo alcanzado. “Ahora no podemos rebobinar, hace 50 años que se pide, quizás haya que hacer otras obras también. Cuando se firmó el acuerdo con Kirchner, los que estábamos afuera, no lo queríamos y queríamos la plata como se la dieron a La Pampa y a Santa Cruz”.

“Con la plata ya habríamos hecho la obra o hubiéramos hecho otra cosa porque es entendible lo que plantean los que señalan que si hacemos Portezuelo se benefician otras provincias más”, insistió.

¿Qué le falta a Mendoza?

Iglesias considera que el actual gobernador, Rodolfo Suárez, ha manejado bien la pandemia. “Lo hizo con mucha coherencia y la sociedad lo está acompañando por eso”.

Pero al momento de preguntarle qué le falta a Mendoza, Iglesias no duda y dice: “Mendoza no avanza y ahí necesitamos que el país se estabilice. Hay un problema serio. En Mendoza siempre nos sentimos mejores, siempre San Juan era el patio trasero, todos chistes pero que definían una cultura, y la verdad que Mendoza no tuvo grandes diferencias con la inmigración con relación a San Juan. Mendoza tenía petróleo y hoy vemos como crece San Juan con minería. Me van a pegar, pero estoy convencido de que hay que avanzar con la minería, hay que tener cuidado. Si hoy se descubriera petróleo no se podría hacer en Mendoza y estaríamos peor. La presencia del ser humano ya genera desequilibrios en la tierra, hay que hacerlo consciente con el conocimiento. Es como decir que en la pampa húmeda no planten soja por los agrotóxicos. Manejemos lo malo y seamos duros con los controles”.

“Lo que le falta a Mendoza es ese despegue, eso falta y no se lo podemos achacar a Suárez porque tampoco lo hicieron otros. Lo que falta es un debate serio, para que el ‘tachín-tachín’ no nos lleve por delante y aprovechar lo que tenemos para eliminar la pobreza y producir. Así como estamos con esta economía es difícil que resurja”.

Dudas sobre Impsa

Con relación a la estatización de Impsa, Iglesias también tiene dudas. “Está bien, había que salvarla, pero me preocupa qué va a hacer el Estado con esto. Si vamos a poner plata y nada más no, no debe pasar lo de Aerolíneas, ahí tienen que ser más claros sobre cuál es el proyecto y tengo un temor, el kirchnerismo con la La Cámpora avanzó en Aerolíneas y querían avanzar sobre Vicentin y no vaya a ser que quieran avanzar aquí con Impsa para acomodar a su gente”, sentenció.