Tregua entre el Gobierno y Unidad Piquetera

El Gobierno nacional y el frente Unidad Piquetera pasaron a un cuarto intermedio hasta el lunes. Ese día retomarán las discusiones respecto a los reclamos que los movimientos sociales reflejaron la semana pasada con un acampe de 48 horas en la Avenida 9 de Julio. “Entendemos que el lunes vamos a tener una definición concreta sobre este conflicto que nosotros queremos encarrilar para que la ayuda llegue a nuestros compañeros y compañeras”, dijo Eduardo Belligomi, del Polo Obrero, al terminar la reunión.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dijeron a este medio que se trató de “una reunión distendida”. Los dirigentes de Unidad Piquetera fueron recibidos por el ministro Juan Zabaleta. Desde el gobierno se presentaron propuestas para desarrollar emprendimientos productivos con los beneficiarios del programa Potenciar Trabajar.

“Los movimientos sociales piden más altas para el Potenciar Trabajar. ¿Qué respondió el Ministerio?”, preguntó este medio a un colaborador de Zabaleta. “No habrá más altas”, fue la respuesta.

Se estima que 1,2 millones de personas son beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. A cambio de una prestación laboral de no más de cuatro horas diarias, el Estado paga 16.500 pesos al mes. Los movimientos sociales reclaman un aumento del 40 por ciento.

El ministro recibió a Unidad Piquetera en un contexto más amistoso que la semana pasada, cuando fue el acampe: ayer, sentado al lado del Presidente Alberto Fernández, Zabaleta anunció el aumento de un 50 por ciento en los montos de la Tarjeta Alimentar.

Desarrollo Social también se comprometió a reforzar las partidas de los comedores populares.

“Ahora el ministerio estudiará las propuestas que hemos hecho y nosotros tenemos que discutir con nuestros compañeros las respuestas que el ministro llegó a esbozar”, dijo Belligomi. En la reunión del lunes no participará Zabaleta sino que el ministerio estará representado por sus equipos técnicos.

Las distintas organizaciones que componen el frente Unidad Piquetera votaron realizar una marcha federal el próximo miércoles. De haber acuerdo el lunes, la protesta será desactivada.

Belligomi, al terminar la reunión, defendió las acciones de protesta de Unidad Piquetera: “Se agrava la situación social en la Argentina. Se lo dijimos al ministro: nosotros no queremos Perú. En Perú hay 5 muertos por la crisis social. No inventamos nosotros la crisis social. No somos un grupo de delincuentes como dicen algunos, que venimos a joderle la vida al prójimo”, dijo el dirigente del Polo Obrero.