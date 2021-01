Trece diplomáticos argentinos, contra el “olvido” a Mendoza en la comitiva que fue a Chile

La visita a Chile de Alberto Fernández y el “olvido” de Mendoza entre las provincias para formar la comitiva siguen dando tela para cortar. Esta vez quienes sumaron su voz para rechazar la situación son una docena de ex embajadores y ex cancilleres, quienes le pusieron su firma a un comunicado en el que destacan el “rol central de Mendoza en la relación entre Argentina y Chile”.

Convocados por el diputado provincial Guillermo Mosso, en la nota sostienen que “l a relación entre la Argentina y Chile es un vínculo estratégico que supera el hecho de ser vecinos que comparten más de 5 mil kilómetros de frontera. Además de esa geografía que significa la Cordillera de Los Andes, nos une una historia con hitos libertadores y conflictos superados, y una perspectiva del futuro que tenemos para construir en pos del progreso de nuestros pueblos”.

Los 13 que firmaron son: Jorge Faurie (ex canciller durante el gobierno de Macri), Diego Guelar (ex embajador en China y la UE), Fernando Petrella (ex vice canciller), Horacio Chigizola (ex vice canciller), Carlos Sersale di Cerisano (ex embajador en Inglaterra), Mariano Caucino (ex embajador en Costa Rica e Israel), Juan Bautista “Tata” Yofre (ex embajador en Portugal), Mauricio Devoto (ex embajador en Mercosur y ALADI), Oscar Moscariello (ex embajador en Portugal), Fulvio Pompeo (ex secretario de Asuntos Estratégicos Cancillería), Atilio Molteni (ex embajador en Israel), Arnoldo Listre (ex embajador en la ONU) y Tomás Ferrari (ex embajador en Italia).

“En este contexto, Mendoza ha tenido en esa relación muy estrecha desde el punto de vista político, social, económico, comercial y humano , y se debe, en gran medida, a la férrea voluntad de sus pueblos en fortalecer ese vínculo de fraternidad. Por ello es muy importante que Mendoza tenga un rol central en la relación bilateral argentino-chilena, aprovechando el potencial que brinda su cercanía, su infraestructura, su flujo comercial, su clima de negocios y su nivel de integración con el país hermano. Mendoza es la puerta de Argentina para acceder a una salida hacia al Pacífico”, dicen en el comunico.

Esta pasada el presidente Alberto Fernández encabezó una visita de Estado en Chile para profundizar los lazos bilaterales y firmar acuerdos comerciales, científicos y culturales. El mandatario argentino fue acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez.

También integraron la comitiva los gobernadores Sergio Uñac, de San Juan; Gustavo Sáenz; de Salta; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Raúl Jalill, de Catamarca.

Tras el rechazo unánime del radicalismo mendocino por la no invitación al gobernador de Mendoza, el embajador Rafael Bielsa aseguró que la provincia no pidió ser incluida en la comitiva. Originalmente, el viaje estaba planeado para el 18 de enero pero Piñera tuvo que ser aislado preventivamente por un contacto estrecho con un caso de Covid-19.