Traspaso de rutas: Guaymallén y Maipú se harán cargo de una calle provincial que comparten

Guaymallén y Maipú firmaron un convenio con la Provincia que se inscribe en el plan de traspaso de rutas provinciales a los municipios que impulsa Alfredo Cornejo.

Se trata de un tramo de la calle San Francisco del Monte, desde Tapón Moyano hacia el Este. Este viernes se anunciaron en esa zona inversiones y obras por más de 2.300 millones de pesos. Además, según informó Guaymallén, se rubricó un acuerdo de transferencia “irrevocable” a las comunas, que son de colores políticos diferentes: Guaymallén está gobernada por un intendente radical (Marcos Calvente) y Maipú por uno peronista (Matías Stevanato).

Esto quiere decir que Vialidad provincial no tendrá más jurisdicción sobre la arteria, más allá de la devolución de los montos comprometidos en las obras.

La calle, que también tiene un tramo que pasa por Godoy Cruz, se ubica en el límite de los dos departamentos y, según el anuncio oficial, se encararán allí una “recuperación integral” que incluirá nuevas redes de agua y cloacas (que son parte de la infraestructura atendida por Aysam) y la renovación del canal San Francisco del Monte, hijuela que corresponde a Irrigación.

Desde el municipio que conduce Calvente, se recalcó que el convenio y los anuncios de obras forman parte de la iniciativa del Gobierno provincial de ir desprendiéndose de rutas provinciales que el crecimiento urbano fue dejando dentro de zonas densamente pobladas.

En efecto, tal como contó Los Andes esta semana, el Gobierno pretende traspasar a los municipios el mantenimiento de las rutas provinciales que se encuentran en el ejido urbano comunal.

Ya hay algunos ejemplos de rutas provinciales que son administradas por municipios (precisamente en Guaymallén, además de Luján y Godoy Cruz, entre otros), pero ahora la Provincia buscará avanzar a gran escala con los 18 municipios, para que sean ellos los que se hagan cargo del mantenimiento y arreglo de rutas provinciales que están dentro del centro urbano de las comunas.

“El Gobierno no prevé tirarles por la cabeza ninguna ruta provincial, estoy hablando de rutas provinciales que están en el ejido urbano, no digo por ejemplo que la ruta 40 de Malargüe se la vamos a dar a la comuna. Si eso pasara el municipio quiebra. No tiene ningún sentido”, ha explicado el gobernador Alfredo Cornejo sobre la iniciativa.

El Ejecutivo busca que los intendentes se arreglen para ello con los fondos de la coparticipación, lo que genera algunas dudas en las comunas. Pero ese no es el caso de Guaymallén y Maipú, al menos respecto de la calle San Francisco del Monte, ya que ambos celebraron el anuncio.

Las obras en esta arteria permitirán aliviar el tránsito del cada vez más congestionado carril Rodríguez Peña, además de ayudar con “el desarrollo económico de la zona”, aseguraron en la comuna que dirige el radical Calvente.

Como las obras prometidas abarcan a áreas municipales y del Gobierno provincial, del acto de este viernes participaron la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; el director de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli; el titular Aysam, Humberto Mingorance. También se sumó el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli.

Badui resaltó en este sentido que este convenio “es el esquema de ejecución y de asociación que que nos interesa mostrar desde desde el Gobierno provincial. Aunando esfuerzos y voluntades podemos concretar realidades tan esperadas para los vecinos de la zona, que no solo hacen a la calidad de vida, sino también a la integración de los municipios ya trabajando como regiones”.

A su turno, el intendente de Guaymallén destacó que la obra, que es un antiguo reclamo de los vecinos, dará “fluidez y seguridad a esta zona” y también creará “condiciones para el crecimiento industrial y comercial”. Habló en este sentido de “potenciar esta zona que tiene un perfil mixto, industrial y urbano”.

Por su lado, el de Maipú afirmó que la obra “era un reclamo de hace mucho tiempo y que hoy vean que dos intendentes se pusieron de acuerdo para poder llevar una solución a un problema muy antiguo, la verdad que creo que los debe llenar de alegría”.

DETALLES DEL ACUERDO

Guaymallén apunta a que a fines de enero se firmen los contratos para que arranquen las obras.

El municipio radical asumirá el compromiso de realizar la reforma integral en un solo contrato por cuenta y orden de las otras reparticiones. Es decir que licitará, pagará los certificados de obra y las actualizaciones correspondientes y luego reclamará la devolución del dinero que le hubiera correspondido al resto de los organismos intervinientes.

En el caso de Maipú, ambas comunas terminarán de acordar la metodología de la devolución en un convenio específico.

Del lado sur de San Francisco del Monte (jurisdicción maipucina) se construirá cuneta, rampas para discapacitados, los puentes que atraviesan la acequia y los nichos para los forestales.

Vialidad provincial, por su lado, deberá devolver los trabajos de cordón y banquina, alcantarillas (con sus rejas de protección), la demolición del actual pavimento y la realización completa de la nueva carpeta asfáltica.

Respecto de Aysam, su rol será la renovación total de las redes de agua y cloaca, con la colocación de nuevas cañerías, conexiones domiciliarias y bocas de registro cloacales, entre otras cosas.

El costado norte de San Francisco del Monte es jurisdicción de la Municipalidad de Guaymallén. Allí también se realizarán las obras de esquina (rampas para discapacitados y puentes), cunetas, nichos para forestales, instalación de bolardas de caucho y desarrollo de la red subterránea de conductores eléctricos para el alumbrado público. Se instalarán luminarias led.

Además, siempre del lado de Guaymallén, la comuna instalará nuevas columnas de alumbrado de la calle y también las farolas para iluminación de peatonal.

El presupuesto estimado de la totalidad de los trabajos es de 2.334.347.561,99 pesos y, de acuerdo a Calvente, “esta primera etapa de cerca de un kilómetro y medio de longitud, pensamos que en un año podemos ya tenerla concluida”.

EL TRÁNSITO

Calvente explicó también que, desde lo vial, San Francisco del Monte “es una calle que va a servir de soporte a Rodríguez Peña y el Acceso Este”.

También aclaró que arranca la primera etapa pero que la ambición es hacer los siete kilómetros que tiene la calle y que en su nacimiento, en el Acceso Sur, divide a Guaymallén con Godoy Cruz.

Los departamentos radicales eran hasta ahora los más proclives a cumplir con el plan de transferencia de rutas de la provincia a los municipios. De hecho, dos casos de traspasos ya ejecutados son la ruta Panamericana en la zona de Godoy Cruz (se buscará que la ex Perón también pase a la comuna) y la calle Mathus Hoyos, cuyos arreglos fueron “liderados” por Guaymallén y tuvieron colaboración provincial.