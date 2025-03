Tras las críticas, Milei llegó a Bahía Blanca a casi una semana del temporal

"No todos son votantes nuestros": por qué Milei aún no va a Bahía Blanca

Después de las críticas recibidas por no acudir al área del desastre, ahora el objetivo de Milei es tomar contacto directo con el dispositivo desplegado en la zona para atender a las víctimas y damnificados por el temporal.

Sobre la ausencia hasta el momento del Presidente en la zona del desastre, la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien oficia en los medios como una vocera de Milei, había dado sus razones en LN+: “No creo que cambie la efectividad del trabajo del Presidente estando o no. ¿Qué, va a ir con una pala a sacar el barro de adentro de las casas? No cambia nada. Y no todos son votantes nuestros en Bahía Blanca. Así como hay gente a la que le gustaría que (Milei) esté, hay gente a la que no”.