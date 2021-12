Tras las críticas a Fernández, Parrilli visitó a Milagro Sala y apuntó contra la Corte Suprema

Este lunes, el senador nacional Oscar Parrilli visitó a la referente de la organización social y política Túpac Amaru, Milagro Sala, en su casa en Jujuy donde se encuentra detenida hace aproximadamente seis años y apuntó contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “resolver en semanas los casos de la corporación judicial y de los grupos económicos”, mientras “tiene desde el 18 de marzo de 2020, en sus manos la libertad” de la dirigente jujeña.

A través de sus redes sociales, el funcionario comunicó: “Oscar Parrilli visitó a Milagro Sala en su lugar de detención, su casa en Jujuy. Hace casi 6 años que está presa sin condena firme. La Corte Suprema de Justicia de la Nación - que en semanas resuelve los casos de la corporación judicial y de los grupos económicos, en especial de Clarín - tiene desde el 18 de marzo de 2020, en sus manos la libertad de Milagro Sala. Casi 2 años para resolver una causa con presos”.

El mensaje de Parrilli en Twitter.

“Por una navidad sin presos políticos. No podemos guardar silencio ante semejante injusticia y atropello a la dignidad humana”, reclamó el senador.

La semana pasada fue el propio presidente, Alberto Fernández, quien, como en otras oportunidades, reclamó por la situación de la dirigente de la Túpac Amaru.

Durante un homenaje a las 12 personas secuestradas por la última dictadura cívico-militar entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 en la Iglesia de la Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires, Fernández reclamó “una Justicia mejor”, ya que “a veces se corporativiza”.

A renglón seguido, el mandatario aseguró que estará “siempre trabajando por los que están injustamente presos” y agregó: “el sistema institucional no pone en mis manos la suerte de todos ellos, pero eso no me quita la responsabilidad de pedir por ellos. Hablo con Milagro y sé lo que pasa”.

Esta mañana, el Frente Milagro Sala anunció un “acampe y vigilia” para el jueves frente a la Corte Suprema de Justicia, en reclamo de la libertad de Sala.

“El miércoles 15 y jueves 16, acampe y vigilia frente a la Corte Suprema”, es el título de la convocatoria del Frente Milagro Sala, previsto para ese día a las 16 en la sede del Palacio de Justicia, ubicado en Talcahuano 550, de la ciudad de Buenos Aires.

En un comunicado, el Frente también apuntó contra la Corte Suprema y denunció que “se niega desde hace años a tratar una inédita cantidad de nulidades y a revisar el fallo que condenara a Milagro Sala y las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru por el Poder Judicial digitado a dedo por Gerardo Morales y la familia Blaquier”.

“La Corte Suprema tiene la rutina de mostrar que trabaja una vez por semana, más precisamente los días jueves, cuando se celebran los acuerdos en los que definen que temas tocar y que temas seguir cajoneando”, remarcó.