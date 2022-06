Tras la polémica por la venta de órganos, Milei habló ahora habló sobre la venta de niños

Este martes Javier Milei volvió a estar en todos los portales por sus polémicas declaraciones. El diputado nacional por La Libertad Avanza fue consultado por las obras del economista norteamericano Murray Rothbard, conocido como el creador del “anarcocapitalismo”, que Milei señaló como la corriente filosófica a la cual adhiere.

Rothbard propone que cada persona pueda vender sus órganos si así lo quiere, algo que apoyó el economista en anteriores entrevistas. El autor también avala el comercio de niños.

“Cuando digo que soy paleo libertario, quiere decir que en un mundo anarcocapitalista le das un lugar a los usos y costumbres. Va a aparecer un entramado legal como consecuencia de las decisiones de las personas y quizá, en uno de esos contextos, es absolutamente repudiable y no se hace; tiene que ver con lo que decidió la sociedad y piensa determinadas cosas”, explicó.

Ante esto, Tenembaum insistió para que el legislador le diera una respuesta. “Yo si tuviera un hijo no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años, qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente”, desarrolló.

En la misma entrevista, el legislador reiteró sus propuestas sobre “reformar el Estado; bajar el gasto público, eliminar impuestos para que queden sólo diez gravámenes; avanzar en una flexibilización del mercado laboral; abrir la economía e instrumentar una reforma monetaria y financiera”.

En este sentido pidió “eliminar de cuajo la obra pública, llevando al sistema iniciativa privada a la chilena” y además propuso terminar con “las transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo que representan el 5% del PBI”, al considerar que se trata de un mecanismo de “corrupción pura”.