Tras la advertencia de Suárez y Cornejo, el PJ aseguró que las “listas colectoras” son legales

Aún no comenzó oficialmente la campaña electoral para las legislativas 2021 pero los cortocircuitos entre los partidos políticos ya son una realidad. Luego que desde el radicalismo advirtiera que impugnará las listas colectoras que presenten los espacios políticos en los comicios de este año, desde el Partido Justicialista (PJ) redoblaron la apuesta. Desde la oposición aseguraron que esta adhesión material en las boletas no está prohibida por la legislación y que hay una intención “maliciosa” de intervenir en otras fuerzas.

El gobernador Rodolfo Suárez fue quien instaló el tema esta tarde al remarcar en su cuenta de Twitter que la legislación nacional vigente no permite las colectoras y que “nadie puede forzar interpretaciones en pos de conveniencias políticas”.

Asimismo, lanzó como advertencia que “el espacio político al cual pertenezco, impugnará en las instancias necesarias si se pretende utilizar colectoras en la próxima elección. Entendemos que la única opción cuando haya más de una lista es utilizar lo que se denomina boleta corta, como ocurrió en el 2019 en Mendoza”.

En la misma línea el diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, sostuvo que “en las próximas elecciones no se pueden presentar listas colectoras en Mendoza. Las legislaciones nacionales y provinciales no lo permiten. Es necesario que tengamos reglas claras en el proceso electoral y que no confundamos a los votantes”. Y añadió que “impugnaremos a cada colectora que se presente”.

Ante el planteo oficialista, la presidenta de la Junta Electoral del Frente de Todos, Patricia Fadel, utilizó también la red social para remarcar que para su espacio sí son legales las listas colectoras para las PASO del 12 de septiembre. A su vez aseguró que hay un interés del oficialismo de judicializar la campaña.

“Ante las declaraciones de Suárez y Cornejo sobre temas que hacen a la vida interna del Frente de Todos como Presidenta de nuestra Junta Electoral deseo dejar claro: La decisión de Suárez fue adherir a la simultaneidad de elecciones con la Nación, por lo que bien sabe que rige la legislación nacional en materia de boletas, conforme Ley N° 15.262 (ver Decreto 568/21 y 578/21 adhiere y expresamente cita la legislación nacional)”, comenzó señalando.

Agregó que “es evidente que el oficialismo tiene marcado interés de judicializar la campaña, dificultando la participación de la oposición, cuando es de su conocimiento que la ley provincial no se aplica en esta materia (en el 2017 hubo participación boletas adheridas en concejales, idéntica a la actual)”.

Remarcó que el decreto del ex presidente Macri al que se aludo “no prohibió la adhesión de boleta dentro de las PASO, dado que allí son los propios partidos quienes oficializan su boleta, sería inconstitucional hacerlo por Decreto, ya que la ley nacional no lo prohíbe”.

En este sentido señaló que este sistema “transparenta la decisión sobre las listas de concejales, dónde miden sus fuerzas con el voto del pueblo, para después concurrir a la elección general con las precandidatas o precandidatos más votados”. “Vale decir son los electores quienes tienen la palabra, no el gobernante de turno eligiendo a dedo sus propias listas”, agregó.

Por su parte, concluyó su planteo señalando que “no vamos a tolerar en silencio estas operaciones del cornejismo que intenta intervenir maliciosamente sobre las decisiones de otras fuerzas políticas para instaurar reglas de juego a su antojo; buscando restringir la participación popular en beneficio de su partido político”.