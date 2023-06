Tras el fallo de la Corte sobre Uñac, Juntos por el Cambio se ilusiona con frenar a Insfrán en Formosa

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le impidió a Sergio Uñac competir por la reelección en la provincia de San Juan, Juntos por el Cambio se entusiasma con ponerle un límite a Gildo Insfrán en Formosa, provincia que domina desde 1995, con siete mandatos como gobernador más otros dos como vice.

A mediados de mayo, el candidato a gobernador de la coalición opositora, Fernando Carbajal, pidió a la Corte que declare inconstitucional el artículo 132 de la Constitución provincial para impedirle a Insfrán ir por un décimo mandato, entendiendo que sería violatorio del principio republicano establecido en el artículo 5 de la Constitución Nacional.

Ahora, el fallo del máximo tribunal sobre Uñac, que salió con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz (en forma concurrente) le dio una luz de esperanza a Juntos por el Cambio en otro de los territorios más hostiles a nivel electoral.

“Sin duda es un aliciente, porque los principios jurídicos que están en juego son exactamente los mismos. Hay una identificación total del caso de Formosa tanto con San Juan como con Tucumán”, destacó Carbajal, diputado nacional por la UCR y exjuez federal, en diálogo con este medio.

Fernando Carbajal, diputado de la UCR, candidato a gobernador de Formosa e impulsor de la impugnación contra Gildo Insfrán

La Constitución formoseña, en su artículo 132, establece que tanto el gobernador como el vice “podrán ser reelectos”, sin aclarar por cuántas veces. Para Carbajal, “hay cierta confusión” porque, según su interpretación, eso no equivale a la reelección indefinida.

Aunque reconoció que al texto constitucional “le falta claridad” en torno al tema, enfatizó que “esa falta de claridad tiene que ser interpretada en beneficio de los ciudadanos y no del poder”.

“Esto hay que interpretarlo en el marco de los principios republicanos y entendiendo que la reelección es la excepción y la norma general siempre fue la no reelección, por lo cual si se ha consagrado la reelección indefinida ha sido porque se ha interpretado esa norma entendiendo que lo autoriza”, analizó.

Y agregó: “Lo que la Corte acaba de decir (sobre Uñac) es que 16 años es un término que no es tolerable. Esa es la palabra que utiliza. No resulta tolerable que vaya por 16 años de mandato. Acá estamos hablando de 36 años de mandato. Entonces, está claro que no puede ir por un nuevo mandato”.

En ese sentido, uno de los considerandos del fallo sobre San Juan que ilusiona a la oposición es el 14, que cita argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de las reelecciones indefinidas, en ese caso ante un pedido de opinión consultiva que presentó Colombia.

¿Se viene otra cautelar?

La Corte tiene escaso tiempo para tomar una decisión de fondo: en Formosa las elecciones provinciales son el 25 de este mes. Un eventual fallo contra Insfrán obligaría al peronismo a encontrar otro candidato y rehacer la campaña en tiempo récord.

Por eso, Carbajal considera que “lo razonable para garantizar los derechos de todos los sujetos sería que se decrete una medida cautelar respecto a los cargos del gobernador y vice” suspendiendo la elección, tal como sucedió en Tucumán y San Juan, hasta tanto haya una sentencia definitiva. En esos dos casos, las elecciones fueron suspendidas cinco días antes de la fecha, lo que generó un tembladeral político.

“Estamos muy optimistas porque desde el punto de vista jurídico creemos que están dados todos los presupuestos para que proceda también tanto la medida cautelar como eventualmente la decisión de fondo de que Gildo no puede ser candidato por décima vez consecutiva”, manifestó Carbajal (toma los siete períodos como gobernador y dos como vice).

A fines de mayo, el presidente Alberto Fernández recibió a Insfrán en Casa Rosada y apoyó su reelección. El mandatario viajó a Buenos Aires para conducir una reunión del Congreso del PJ, donde encabeza la tarea vinculada a las alianzas y la estructura electoral del oficialismo, atravesado por fuertes internas.

“¡Qué bueno verte, Gildo Insfrán! Celebro tu decisión de ser candidato en las elecciones provinciales, Formosa tiene un gran futuro a tu lado!”, tuiteó Fernández, y agregó: “En los comicios de este año, tu aporte como presidente del Congreso del Partido Justicialista es central para alcanzar un proceso de unidad”.

