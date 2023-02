Tierras a mapuches: tras la caravana las cámaras buscan reunirse con Rodolfo Suárez

La caravana para reclamar que el Gobierno Nacional anule las resoluciones que le reconocieron ocupación a comunidades de supuestos mapuches en San Rafael y Malargüe, las cámaras empresarias ya piensan en el próximo paso: una reunión con el gobernador Rodolfo Suárez.

Al término del acto en el que se leyó el petitorio solicitando que el presidente Alberto Fernández anule las resoluciones del INAI que reconoció la ocupación “actual” de más de 25.000 hectáreas a supuestos mapuches, los referentes de las cámaras de General Alvear, Malargüe, San Rafael, Tunuyán y la Unión Industrial de Mendoza (UIM), destacaron la unidad que los llevó a conseguir lo que denominaron como un “éxito” ya que hubo vecinos de toda la provincia.

Sin embargo, una vez que concluyó una conferencia de prensa que los reunió a todos, comenzó a gestarse el próximo paso a seguir.

Las cámaras empresarias buscan reunirse con Rodolfo Suárez.

El objetivo es que el reclamo no quedé circunscripto solamente a la caravana y ya tienen previsto pedir una audiencia con el gobernador Rodolfo Suárez para analizar y discutir sobre los caminos a seguir.

La unidad para apuntalar el reclamo

El anfitrión de los manifestantes, Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Malargüe, aseguró que “Malargüe se unió a una contundente caravana que le dice no a la sesión de tierra a esta comunidad de autodenominadas mapuche, pero a su vez una contundente caravana que le dice sí a la propiedad privada, sí a los derechos de los ciudadanos y sí a la Constitución”.

“Esta fue una caravana voluntaria, y no hablamos ni de sur, ni norte, fueron los mendocinos y a todos les tememos que decir gracias porque así se lucha por la provincia. Políticos escuchen el mensaje, así se lucha entre todos”, sentenció Mirás.

Por su parte, Jorge Noguerol, titular de la cámara alvearense aseguró que “estuvimos presentes para seguir haciendo justamente lo que hacemos todos los días, que es cuidar los derechos del sector privado, la seguridad jurídica”.

“Ya atentan con impuestos que son confiscatorios y ahora quieren seguir, encima metiéndose en la propiedad privada. Gracias a Dios hemos visto hoy que muy buena parte de la sociedad dijo basta”, agregó.

Mauricio Badaloni de la UIM también fue parte central en la caravana porque “la Constitución es muy clara y no hay que generar grises, entonces vamos a estar trabajando y nos vamos a poner al frente de estos reclamos, primero porque son justos, segundo son constitucionales y tercero para que no birlen los derechos de nuestros hijos”.

Las cámaras empresarias buscan reunirse con Rodolfo Suárez.

Diego Storini formó parte de la mesa en representación de la cámara de Tunuyán. El dirigente consideró que es “una causa de todos porque si los ciudadanos de a pie, los empresarios, los trabajadores no le ponemos límites a este tipo de situaciones probablemente nuestra democracia termine deteriorándose paso a paso como lo hemos visto en los últimos 20 años.

El generador de la caravana, Andrés Vavrik, no dudó en remarcar que los dirigentes políticos “tienen que entender que esto no va, que no pueden seguir de espaldas al pueblo verdadero, que es el que hace funcionar el país.

“Vamos a ser claros, esto no va más y no estamos solos, están los que ponemos la cara, los que ayudan con recursos, los que apoyan desde distintos lugares, pero la sociedad está cansada. Está cansada de que se tomen decisiones de espalda al que todos los días hace que la Argentina funcione”, culminó.