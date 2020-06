Teresa Day: “No quiero pensar que por ser mujer me están cuestionando”

María Teresa Day, coordinadora del ministerio Público Fiscal y postulada por el gobernador, Rodolfo Suárez, para acceder como jueza de la Suprema Corte de Justicia, se defendió hoy en la Audiencia Pública de las impugnaciones a su pliego, y apuntó a que podría ser un ataque por el hecho de ser una mujer la que fue elegida. Sin embargo, el peronismo negó las acusaciones y aseguró que se está desviando el foco de las críticas.

“No quiero pensar que por ser mujer me están cuestionando”, disparó Day, al comparar su pliego con el del juez de la cámara de Apelaciones, Ramiro Salinas, a quien señaló que se le computaron sus años como coordinador del Ministerio Público Fiscal (mismo cargo que ostenta hoy Day) durante los años 2000 para acceder a su actual cargo, en el que se necesitan 8 años en el ejercicio de la profesión de abogado.

“Mi intención es llegar a la gente común, al ciudadano, para que comprenda que quien postuló el Gobernador tiene los requisitos. Luego si les gusta el perfil, es otra cosa”, anunció la funcionaria judicial.

En este sentido sostuvo que no podría haber sido secretaria de Primera Instancia y Secretaria de Cámara (desde 1996 hasta el 2004) sin ser abogada, “tal como expresa la ley 4.143 entre las designaciones de los secretarios de Cámara”.

Además expresó que en su cargo de Inspectora del Ministerio Público Fiscal estuvo desde el 2004 al 2009, y que ese año Salinas, que era el coordinador, asumió como juez de Cámara, cuando anteriormente había sido secretario en Primera Instancia. “A él no se lo cuestionó y juró. No quiero pensar que por ser mujer me están cuestionando”, aseguró.

En tanto, en su puesto de coordinadora dijo que no se encarga solamente de la parte administrativa, sino que ha realizado funciones asignadas por el Procurador General, como tareas de asesoramiento técnico y legal, al igual que emitir dictámenes jurídicos.

“Si ya tengo 8 años como secretaria de Primera Instancia y de Cámara y llevo dictaminando 4 años, tengo los años” para ser Ministra de la Corte, explicitó Day.

Sin embargo, el senador peronista, Lucas Ilardo, sostuvo Day obvió que Salinas “fue 5 años defensor oficial, por lo que cumplía los requisitos que establece el artículo 153 para ser juez de Cámara”.

Ante esto, Day replicó y dijo que a Salinas “lo nombraron pero no ejerció como Defensor porque estaba adscripto a la Procuración General. Se nombró a un magistrado que no ejerció por esa adscripción”, aseguró.