Tenso ida y vuelta entre Javier Milei y Patricia Bullrich durante la emisión del programa La noche de Mirtha

Javier Milei y Patricia Bullrich mantuvieron anoche un duro enfrentamiento en el programa La Noche de Mirtha Legrand , el que atravesó distintos tópicos pero que contó con acusaciones por parte del economista hacia Cambiemos sobre que son lo mismo que el kirchnerismo.

Las tensiones comenzaron cuando Milei hizo un análisis de la caótica gestión económica del país durante la administración de Mauricio Macri: “Cambiemos no es muy distinto al kirchnerismo”.

“Hay cosas en las que nunca voy a estar de acuerdo. Me comprometo públicamente y les voy a decir algo. Cambiemos y el kirchnerismo les aumentaron los impuestos. Yo antes de hacer eso me corto una mano”, lanzó el economista.

Luego arremetió con el legislador Fernando Iglesias: “En Cambiemos tenés a un señor como Fernando Iglesias, que nos llamó llora impuestos. Hay que explicarle cosas como la libertad individual”.

La cena en la mesa de Mirtha estuvo cargada de un ida y vuelta entre el economista y la presidenta del Pro.

Ante esto, Bullrich intentó defender a su compañero de partido: “Si hay un diputado liberal ese es él”. No obstante, Milei contraatacó: “No, un keynesiano no puede ser liberal. A ustedes los condena la historia. Eligieron a Prat Gay de ministro de Economía, que estaba con Donda, bien de izquierda. El señor Marcos Peña se sentía orgulloso de ser popular y Durán Barba es marxista. No cambiamos nada, todo lo mismo”.

“La ley de alquileres es un avance sobre la propiedad privada y el cepo también. Los descalabros que hicieron manejando la economía los quisieron solucionar cercenando las libertades individuales. No son distintos a los kirchneristas”, completó.

La presidenta del Pro intentó defenderse argumentando que “Cambiemos es la contracara del populismo”, pero Milei volvió a la carga: “No les dieron los números y pusieron el cepo. Y el default también (...) La crisis la crearon ustedes. Marcos Peña se llevó puesto al Banco Central y terminó de hundir la economía. Después continuó todo el desastre. Ustedes trajeron de nuevo al kirchnerismo. Siempre votan igual. Son lo mismo que ellos”.

Luego el economista volvió con la comparación: “Nosotros los liberales somos los únicos opositores. Y ustedes le votan las cosas al kirchnerismo. Y cuando llegan los privilegios están todos juntos”.

Tras varias idas y vueltas, Juana Viale debió emplear la clásica campanita que tiene para cortar las discusiones cuando toman un punto álgido.