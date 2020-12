SUTE y el gremio de celadores se cruzaron por el rechazo a la propuesta salarial

El Sindicato Único de Celadores No Docentes de la Provincia de Mendoza (Sucend) aseguró que la propuesta salarial del Ejecutivo era “un buen aumento” para el sector y arremetió contra el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) por su rechazo. Por su parte, Sebastián Henríquez sostuvo que el 50% de los celadores de la provincia están afiliados al sindicato que él conduce y desestimó las críticas.

En diálogo con Los Andes, el secretario general de Sucend, Miguel Sosa, consideró que esta decisión “perjudica a la mayoría de los compañeros celadores” y teme que el aumento salga por decreto.

“Hay cosas en la oferta del Gobierno que no nos satisfacen, pero para nosotros era una buena propuesta en general y más después de la pandemia. Somos los que menos cobramos, porque un celador no supera los $18.000 de sueldo de bolsillo”, explicó el gremialista. Al respecto, dijo que los items “en negro” podrían haberse negociado con el Ejecutivo hasta que “se vayan blanqueando”.

Esos $4.000 pesos mensuales de enero a agosto que ofreció el Gobierno, equivalen casi a un cuarto del salario de bolsillo de los celadores; no es poca plata. El bono no remunerativo sube a $5.000 para setiembre y octubre, y a $6.000 para noviembre y diciembre; en total 54 mil pesos.

Lo oferta del Ejecutivo, además de esos 54 mil pesos no remunerativos, era de 20% en tres tramos: 7% en marzo y julio y 6% en octubre.

Sosa criticó la decisión del SUTE y sostuvo que “lo más seguro” es que el Ejecutivo provincial apruebe el aumento salarial por decreto. “Si llega a tomar esa decisión el Gobierno, nos perjudicamos todos porque ahí sí que no vamos a poder trabajar sobre la propuesta ni mejorarla”, agregó el sindicalista.

Uno de los reclamos de Sucend es que les permitan participar de las negociaciones paritarias con el Gobierno. Sin embargo, Sosa explicó que al no contar con personería gremial aún no lo pueden hacer y esta es la raíz de la crítica hacia el gremio liderado por Sebastián Henríquez. “El SUTE negocia para los docentes, supervisores y directivos mientras que los celadores recibimos las migajas. Tienen que entender que un mecánico no puede representar a un docente y tampoco se puede a la inversa”, relató.

Este miércoles, los representantes del gremio que nuclea a celadores se reunieron con el vicegobernador de la Provincia, Mario Abed, y le acercaron los reclamos del sector. Si bien Sosa no explicitó que hayan hablado sobre las paritarias, afirmó que el diálogo que tuvieron “fue muy bueno y respetuoso”.

El secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez aseguró que el 50% de los celadores de la provincia están afiliados a este sindicato. “Sucend no existe, no parita porque no tiene afiliados y por eso no se sientan en las paritarias ni como minoría. Además los trabajadores no los reconocen como su gremio”, dijo a Los Andes.

Asimismo, agregó que el sindicato liderado por Miguel Sosa tiene “una historia complicada” y los acusó de responder al Ejecutivo provincial. “Es un gremio armado por el radicalismo y por el Gobierno para desorganizar el sector. Por eso le dicen que sí en todo y están defendiendo este ajuste salarial”, consideró Henríquez.

El titular del SUTE recordó que las paritarias de este año se abrieron porque este gremio “salió a la calle” y expuso sus reclamos. “Sucend no hizo nada este año. No dijeron nada cuando hicieron volver a los celadores a las escuelas, tampoco dijeron nada cuando no les daban las herramientas de trabajo que necesitaban durante la pandemia”, concluyó Henríquez.