SUTE: la izquierda y el peronismo se presentan divididos en la elección del gremio

El 15 de diciembre el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que agrupa a alrededor de 30.000 afiliados en Mendoza, tendrá sus elecciones para elegir una nueva conducción, luego de una prórroga obligada por la pandemia en la que hubo una imposibilidad de realizar comicios con su fecha original, que debía ser a mediados de este 2021. Los mismos se llevarán a cabo con dos datos importantes: por un lado la fragmentación del frente gobernante; y por otro lado, que el peronismo no logró la unidad y también irá separado.

De esta manera, el panorama está distribuido, tal como lo fue en 2017, en tres grandes fuerzas. El Frente Unido de Recuperación del SUTE (FURS), que irá por la reelección con sus listas Marrón y Bordó más independientes; la lista Azul/Naranja, vinculada al sector kirchnerista y cuyos principales dirigentes se desempeñan en la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Mendoza, que también tendrá la incorporación de la lista de izquierda Violeta; y por otro lado la histórica lista Celeste, de raíz peronista, que tendió alianza con la lista Verde, ex FURS.

En tanto, la lista Rosa, del Partido Obrero, rompió con la alianza gobernante del Sindicato e irá por la conducción provincial y de cuatro departamentos. Mientras que la lista Ámbar también busca competir a nivel provincial y en 12 municipios. No obstante, este miércoles la Junta Electoral resolverá si estos dos espacios están en condiciones de presentarse a la votación del 15 de diciembre.

El viernes por la noche fue el límite para presentar las listas, y desde el oficialismo la elegida para ser la candidata a secretaria general es Mirtha Faget, actual secretaria gremial; mientras que Laura Espeche (hoy secretaria de Acción Social) será candidata a secretaria Adjunta. En tanto, Mariela Rodríguez será candidata a secretaria gremial.

La novedad es que no participará en las listas Sebastián Henríquez, quien fue electo en 2017 como Secretario General y que luego por una denuncia -de la que salió sobreseído - dio un paso al costado en su momento, ahora participa pero no ha vuelto a la conducción. Según informó a Los Andes, le ofrecieron integrar las listas (no en la conducción) pero no aceptó debido a que ya había anunciado que no intentaría la reelección.

Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE que se separó de su puesto luego de una denuncia por la que ya fue sobreseído.

“Soy parte del FURS y los apoyaré públicamente pero ya tuve un mandato en Godoy Cruz y otro a nivel provincial. Desde el año pasado estoy dando clases en escuelas y lo sigo haciendo”, aclaró.

Por otro lado, la Lista Azul/Naranja tendrá Carina Sedano, la directora de la escuela Berta García Morales, de Guaymallén, como candidata a secretaria general; mientras que Rafael Membrives, titular de la seccional de San Rafael del gremio irá como secretario Adjunto; y Gustavo Correa, secretario general de la CTA de los trabajadores, completará los puestos principales como candidato a secretario gremial.

En tanto, la candidata a secretaria general de la Lista Celeste/Verde será Sandra Lacoste, actual titular de la seccional de Maipú. La acompañarán Ignacio Tortosa, referente de Las Heras, como candidato a secretario adjunto; y Alberto Muñoz, quien se ha desempeñado secretario general adjunto de la actual conducción, será candidato a secretario gremial.

Asimismo, la lista Rosa a nivel provincial está encabezada por Verónica Torres, docente del Instituto Normal Tomás Godoy Cruz; mientras que la lista Ámbar presenta a Cristina Raso como postulante a la conducción del gremio.

Se aguarda una intensa campaña, teniendo en cuenta que el reparto de poder fue interesante en los comicios del 2017. El dato revelador lo da cómo está conformada la conducción de cada uno de los departamentos.

Por un lado, la agrupación que más comunas controla es la Azul/Naranja, con 7: Tupungato, San Martín, San Carlos, San Rafael, La Paz, Rivadavia y Santa Rosa. En tanto, curiosamente el FURS está segundo, con 6 departamentos, que son Luján, Godoy Cruz, Capital, Guaymallén, Las Heras y Tunuyán. En último lugar con 5 comunas aparece la Celeste, con Junín, General Alvear, Malargüe, Maipú y Lavalle.

Chispazos preelectorales

En diálogo con Faget, la dirigente gremial evitó hacer declaraciones respecto a la Lista Verde que abandonó la alianza, pero se limitó a manifestar -no sin intenciones - que el FURS es “la única agrupación que no depende ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional. Nosotros no tenemos políticos partidarios en nuestras listas”, acotó.

Por otro lado, expresó que el espacio que conduce el gremio “ha sido transparente y consecuente con todos los docentes mendocinos” y acusó a Gobierno Provincial de hacer una “campaña muy fuerte” en su contra. “Hemos estado en la lucha en medio de la pandemia, en todo lugar y sin el acompañamiento de las otras agrupaciones, eso cada uno de los y las docentes lo sabe”, agregó.

Por otro lado, ante una eventual impugnación que ha rondado que podría haber en su condición de jubilada para conducir el gremio, señaló que se han orientado con abogados del gremio, quienes han manifestado que “el estatuto docente habla de afiliados activos, no dice nada de los jubilados”.

Desde la lista Azul/Naranja, Correa señaló que si bien hubo diálogos para intentar armar un espacio de unidad peronista (similar a lo que hoy representa el Frente de Todos en términos políticos de estas elecciones), pero sostuvo que no pudo hacerse porque “ellos cerraron con la Lista Verde, que es la representante del oficialismo”.

“Para nosotros, nuestro límite es la actual conducción. No íbamos a sumar a nadie del FURS porque ha sido una administración muy dañina para el gremio y para los docentes”, declaró, y comentó que el SUTE es el “único sindicato” que no parita con el Gobierno.

“Esta conducción le falló a los docentes, pasamos de ser la cuarta provincia con mejor sueldo docente a ser penúltimos. A fin de cuentas somos la única propuesta opositora a esta gestión”, disparó.

Por el lado de la Lista Celeste/Verde, Lacoste, representante del espacio que supo conducir al sindicato durante dos décadas con la conducción del histórico dirigente sindical Gustavo Maure, sostuvo a Los Andes que quedaron satisfechos por la boleta que estará en diciembre y aseguró que no se trata de un espacio puramente peronista, sino que tienen un frente “diverso, plural y amplio”.

Lacoste respondió las críticas de Correa al sostener que son “opositores” a esta conducción y que los dirigentes de la Lista Verde ya se habían distanciado de la estrategia tomada por el FURS. “Hay que diferenciar las cosas. Nosotros hemos cuidado la institucionalidad del SUTE como oposición en estos 4 años”.

También destacó que con el espacio Azul/Naranja no se llegaron a acuerdos “por miradas diferentes respecto a la diversidad y pluralidad. Tenemos diferencias en los criterios cuantitativos y cualitativos de la organización”.

Además sostuvo que fue esa lista la que rompió con la organización que se supo tener hasta 2017 (fin del mandato de Adrián Mateluna) y que luego no hubo más espacios de acuerdo. “Hay veces que se dicen cosas sólo para hacer daño”, opinó respecto a la acusación de Correa respecto a si son o no opositores. “Nosotros estamos esperanzados, esta es la lista del SUTE”, finalizó.

Lo cierto es que desde la lista Celeste/Verde se lanzaron a las elecciones a comienzos de noviembre con la misiva de “dejar afuera del Sute a La Cámpora”, y plantearon “un frente electoral independiente de los partidos políticos y del Gobierno”.

En los próximos días seguirá el período de tachas e impugnaciones. Este miércoles la Junta Electoral debería resolver si las listas Rosa y Ámbar están en condiciones de competir a nivel provincial y en los departamentos donde presentaron listas. Desde ambos sectores denuncian que hay una intención deliberada de impedirles competir en los comicios.

Desde el sector vinculado la Partido Obrero sostuvieron que tenían la intención de permanecer en el FURS “pero las dos fuerzas que quedaron querían quitarnos las construcciones territoriales en Luján y Las Heras y solamente nos ofrecían dos secretarías a nivel provincial”. Explicaron que presentaron la lista en tiempo y forma y que hubo objeciones de parte de integrantes de la Junta porque faltaban fotocopias de los DNI de algunos candidatos. “Nos están negando la libre y democrática participación”, dispararon.

Por su parte, Raso explicó que “hubo una negativa” de recibir la documentación de la lista Ámbar. “No consignan en el acta que presentamos la lista completa ni la cantidad de departamentos. Hemos exigido que se modifique el acta y creemos que nos van a habilitar para estar presentes como lista. Presentamos el pedido vía acta notarial con un abogado”, expresó.