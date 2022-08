Subsidios: repudio a listas de políticos y famosos publicadas en medios oficialistas

Medios de simpatía editorial con el oficialismo nacional divulgaron una lista de políticos, empresarios, famosos y deportistas que supuestamente recibieron subsidios para pagar la luz, justo en paralelo al anuncio de segmentación de tarifas que realizaba el Gobierno. Desde la oposición denunciaron que se violó la ley de protección de datos personales con un único fin: escrachar.

El escándalo inició el martes por la tarde en “Argenzuela”, el programa que conduce Jorge Rial en C5N. En el canal de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza se dieron nombres de “la lista de famosos subsidiados”, como se anunció en uno de los zócalos.

Como si fuera una comedia, el exconductor de “Intrusos” dijo que había salido a correr y un desconocido le había acercado un sobre papel madera con la lista que incluía a figuras del mundo del espectáculo, deportistas de renombre, políticos y algunos empresarios que, según expresó Rial, recibieron subsidios de luz.

Cobertura en C5N de la lista de personas que supuestamente recibían subsidios

“Sin vergüenza: son millonarios y reciben subsidios”, podía leerse en pantalla. “Para indignarse: ricos, famosos y subsidiados”, era otro de los mensajes de C5N.

Uno a uno en la lista, Rial leyó con cifras exactas los supuestos consumos en kilowatts de los nombrados en esa lista, que superaban los 400kWh subsidiados que anunció la secretaria de Energía, Flavia Royón, así como el supuesto monto que habría recibido en sus tarifas de luz. “Indigna mucho”, dijo Diego Brancatelli, uno de sus panelistas.

El tema siguió en la pantalla del canal oficialista después en los programas de Gustavo Sylvestre, “Minutouno”, y de Pablo Duggan. “Ricos con plata de todos”, era uno de los títulos que se mostraba.

Cobertura en C5N de la lista de personas que supuestamente recibían subsidios

La misma lista luego salió publicada en otro medio de simpatía K, Página/12: “La lista de políticos, empresarios y deportistas que recibieron subsidios millonarios para pagar la luz”.

El diario, propiedad del Grupo Octubre del sindicalista Víctor Santa María, explica que el listado da cuenta de nombres que “no renunciaron a los subsidios que propuso la administración de Cristina Kirchner, en 2011″. Es decir: una lista totalmente extemporánea, sacada de contexto.

Ese año, la entonces Presidenta (hoy vice) había habilitado un sistema de renuncia voluntaria a los subsidios del Estado nacional en los servicios de agua, luz y gas. La política pública fue un fracaso rotundo. Se lanzó el 2 de noviembre y no duró siquiera dos meses porque casi nadie se anotó.

De un universo de 12 millones de clientes residenciales a nivel nacional, el padrón voluntario sólo logró la adhesión de 31.500 usuarios, es decir apenas el 0,25%. El objetivo mínimo era alcanzar los 100 mil anotados, pero no se llegó ni a la mitad de esa cifra.

Según explicó a Clarín la diputada nacional de la UCR, Karina Banfi, la publicación de esos nombres se trata de una violación a la ley de protección de datos personales.

“Toda base de datos consignada para alguna cuestión especifica, como en este caso subsidios, tiene que tener el consentimiento expreso de las personas de esa lista para que se publique en un medio”, detalló Banfi, especialista en acceso a la información pública y gobierno abierto.

Es decir que, para no violar la ley, tanto C5N como Página/12 tendrían que haber consultado uno por uno a los nombrados pidiéndoles autorización, algo que en algunos casos es imposible ya que varios de los nombrados son empresarios que ya fallecieron.

Karina Banfi en Twitter

Banfi calificó a la difusión del lista como una “canallada” que “tergiversa la información”. Según expresó, “usa datos personales y es información desactualizada de una política vieja que refritan para ponernos unos contra otros”.

La legisladora aportó: “Tiene actuar de oficio la Agencia de Acceso a la Información Pública, que no se hace cargo. Ya que en la segmentación te hicieran firmar una declaración jurada en la que renunciabas al secreto bancario y fiscal es algo que viola la ley de datos personales, y la agencia, tengo entendido, no hizo nada al respecto”.

También pidió la inmediata intervención de la Agencia, que está a cargo de Beatriz Anchorena, exfuncionaria de la Jefatura de Gabinete e integrante del Instituto Patria, think tank de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“La Agencia es el organismo controlador del uso de datos personales. Para publicar que estás en una base de datos asignada a cualquier tipo de subsidio te tienen que pedir autorización, sino es persecución. Esto lo hacen para poner uno contra otro. La línea del kirchnerismo es ponernos unos contra otros”, insistió Banfi.

La oposición habló de escraches y fascismo

Además de Banfi, diferentes dirigentes de la oposición repudiaron la publicación de la lista en C5N y Página/12.

“Ahora quieren corregir este desastre de un plumazo, con un ajuste de tarifas que encima niegan disfrazándolo de reordenamiento de subsidios. Y lo peor, hacen fascismo publicando listados de gente que ellos mismos subsidiaban de manera automática”, escribió Cristian Ritondo, jefe de diputados del PRO, en redes.

“¿A qué hora publica Página12 el listado de todos los beneficiarios de planes sociales y cualquier otro subsidio del Estado? #ElRelatoSeCaeAPedazos”, se preguntó irónica Silvia Lospennato.

Silvia Lospennato en Twitter

“La sociedad ya no se compra la doble vara kirchnerista. Escrachar ciudadanos y difundir información personal es moralmente reprochable siempre. Disfrazan de investigación periodística operaciones políticas pero cada vez les funciona menos porque nadie les cree”, agregó.

Y siguió: “El repudio debe ser unánime y masivo. Hacen una lista caprichosa y arbitraria de algunas pocas sobre las millones de personas q reciben un subsidio que el propio gobierno otorgó. ¿Qué sigue? Qué otra información personal estamos dispuestos a q los medios para-oficiales difundan?”.

En tanto, la diputada Sabrina Ajmechet tuiteó: “El Gobierno y sus periodistas falderos decidieron violar la intimidad de ciudadanos argentinos señalándolos y dando información sobre sus gastos. El gobierno debe proteger a los ciudadanos, no escracharlos. La intromisión del Estado en la vida privada es intolerable en democracia”.

Sabrina Ajmechet en Twitter

“Hagan el tarifazo y ya, ese método de hostigamiento y escrache a otros argentinos, como si tuvieran en las filas K algún dirigente sumido en la pobreza, es perverso”, los cruzó Carolina Píparo, diputada de Avanza Libertad.

Desde la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin se sumó al repudio. “Más fascista no se consigue. Ante la imposibilidad de justificar la medida, escrachan ciudadanos. Es la metodología que siempre usaron, no nos olvidemos del abuelo. No podemos naturalizar estas prácticas”.

Otros diputados optaron por replicar mensajes de periodistas. Fue el caso de Mario Negri que retuiteó un comentario del periodista económico Esteban Rafele: “‘Filtran’ datos personales que solo tiene el Estado (fulano cobra subsidios) y que no significan ninguna irregularidad (todos cobramos subsidios). Y justo cuando el Estado debería demostrar responsabilidad porque pidió a las personas datos sensibles sobre sus ingresos. En fin”.

Mario Negri y un retuit en Twitter

Javier Milei hizo lo propio con un mensaje escrito por Javier Lanari, de LN+. “Mandaron a menores a escupir periodistas. Encerraron, persiguieron, insultaron y se burlaron de todo un país en cuarentena. Que publiquen una lista de ‘ricos subsidiados’ es fascismo de baja intensidad...”, fue el tuit que reenvió el libertario.