Suárez y la duda de la llegada del tren de pasajeros a Mendoza: “No hay un proyecto concreto en ese sentido”

El gobernador Rodolfo Suárez habló sobre la posible llegada del tren de pasajeros a Mendoza, pero bajó la intensidad de algunas declaraciones políticas de funcionarios nacionales, quienes auguraron que a fin de año podría unir la traza desde Buenos Aires a nuestra provincia.

Al respecto, el mandatario dijo ayer a radio Nihuil que “sobre la llegada del tren no hay nada”.

Y marcó: “Nadie ha hablado con nosotros, ni hay un proyecto concreto en ese sentido”, agregó el mandatario, quien de esta manera le puso un manto de duda a las declaraciones de Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. “Yo no lo veo como algo que vaya a llegar pronto”, cerró Suárez, en momentos en los que también habló sobre las deudas que deberá saldar Mendoza el año que viene, y que “implorará” al peronismo para que acepte el roll over.

Fue la semana pasada cuando se empezó a hablar cada vez más sobre la llegada del tren a Mendoza, sobre todo porque luego de 30 años llegó a Justo Daract, al este de la provincia de San Luis.

“Un objetivo es que antes de fin de año podamos tener el tren que una Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijo Martín Marinucci.

No obstante, Jorge Omar Giménez, ex intendente de San Martín y responsable de la Regional Cuyo del organismo estatal dijo que si bien ve “decisión política” y “entusiasmo”, no confirmó fechas. “No estaría tan seguro de los plazos”, comentó a Los Andes el 14 de agosto.

“En agosto, se va a hacer toda la inspección de las vías. No creo que llegue antes de fin de año. Se está trabajando en eso porque cuando ingresé, me motivó el hecho de que el tren vuelva a Mendoza, y Palmira se siga desarrollando en función del ferrocarril. Hay recursos”, agregó el funcionario nacional.

Al sinfín de declaraciones se suma la de Omar De Marchi, diputado nacional del Pro, quien aseguró que la vuelta del tren de pasajeros se trata de un “nuevo engaño” del Gobierno Nacional.

“Anunciaron con bombos y platillos la llegada del tren de pasajeros a Mendoza para finales de 2022 y un día después, funcionarios de Trenes Argentinos vuelven a poner en duda la reactivación de este tramo estratégico para la provincia”, expresó Omar De Marchi, diputado nacional del Pro, en referencia a estas declaraciones de Giménez.

El legislador nacional agregó “desde lo técnico, la puesta en funcionamiento de este trayecto no está resuelto. Se necesitan recursos y tiempo para mejorar la infraestructura ferroviaria actual. Pareciera que desde el Gobierno Nacional buscan hacer anuncios grandilocuentes sólo con propósitos electoralistas”.

En este sentido explicó “una cosa es anunciar la llegada del ferrocarril a Mendoza y otra es tener un plan de inversión para la recuperación de la línea Buenos Aires - Mendoza en condiciones operativas óptimas. Con la obra actual, la velocidad máxima de la formación se estima que será de 40 km/h a 50 km/h. Es decir, quien se tome el tren nuevo va a demorar más en hacer el tramo Bs. As- Mza que hace 30 años atrás, cuando dejó de funcionar”.