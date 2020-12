Suárez saludó a los médicos en su día con un video homenaje

El gobernador, Rodolfo Suárez, saludó a los médicos hoy en su día, con un video en homenaje, en el cual valoró el trabajo realizado en la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, gremios que nuclean a los profesionales criticaron la gestión por la falta de propuestas de aumentos salariales.

“En este día especial, en nombre de todo el pueblo de Mendoza, agradezco a cada médica y médico por su entrega, vocación y compromiso. En especial a quienes ya no están y sus familias. Siempre estarán en nuestra memoria”, destacó en redes sociales.

Y agregó: “La pandemia nos puso a prueba a todos. Ustedes son el corazón del sistema sanitario y nos demostraron que el camino es no bajar los brazos. Porque trabajando y luchando todos los días, seguiremos adelante juntos. 3 de Diciembre #DíaDelMédico”.

Mientras tanto, desde el gremio de los Profesionales de la Salud, Ampros, criticaron la reunión paritaria de ayer en la cual no se ofrecieron aumentos salariales.

“Exigimos un aumento salarial urgente ya que la inflación superará el 40% anual y la pérdida del poder adquisitivo es notable. El cumplimiento y aplicación de recurso humano crítico a los funcionarios del Régimen 27”, destacaron.

Claudia Iturbe e Isabel del Pópolo, referentes de Ampros. Orlando Pelichotti / Los Andes

Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, expresó: “Realmente no fue ninguna sorpresa. Ya veníamos pensando que no íbamos a obtener lo que pretendíamos, que era hablar del aumento salarial, ya que somos imprescindibles, porque con esta pandemia ha quedado demostrado que si no tenemos salud, no existe ninguna actividad económica que pueda llevarse adelante”.

Por su parte, el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar saludó a los galenos con una impactante foto de profesionales de la Salud preparándose para ingresar a la sala Covid. La imagen tiene otro valor agregado, el autor es quien posa junto a ella. Martín Repetto es médico cardiólogo del Hospital Español y además aficionado a la fotografía.

¿Por qué se celebra hoy?

El día 3 de diciembre fue propuesto por la Federación Médica Argentina, a través del profesor Remo Bergoglio, en el Congreso Panamericano que se celebró en 1953 en Dallas, Texas, en homenaje al doctor Carlos Finlay, un médico cubano, que descubrió el papel del mosquito trasmisor de la fiebre amarilla.

Dr. Carlos Finlay, distinguido médico cubano que dedicó su vida a estudiar la fiebre amarilla, fue uno de los cuatro miembros del comité organizador que en 1902 tuvo a su cargo la creación de la nueva Oficina Sanitaria Internacional (precursora de la OPS).

Llamado por sus críticos “el hombre mosquito”, Finlay había aducido, desde 1881, que el mosquito era el único vector de la fiebre amarilla, pero nunca pudo probar su teoría. Cuando en 1900, la Junta de la Fiebre Amarilla del Coronel Walter Reed finalmente demostró que Finlay tenía razón, las condiciones estaban dadas para las iniciativas de erradicación que no solamente alejaron la enfermedad del Caribe, sino que permitieron la conclusión del Canal de Panamá.