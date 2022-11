Suárez guarda $190 millones para el desdoblamiento de las elecciones con Boleta Única

Casi con disimulo, el Gobierno provincial resguardó en el Presupuesto 2023 partidas por $190 millones para las elecciones del año que viene, en la cual Rodolfo Suárez tomó la determinación de desdoblar los comicios de las nacionales, por lo que será la Provincia la que tendrá que correr con el costo de todo el operativo electoral.

Esta será la tercera vez consecutiva en la que Mendoza desdoblará sus elecciones ejecutivas de las nacionales, ya que la última en conjunto con Nación fue en 2011 cuando gobernaba Celso Jaque. Luego Francisco Pérez desdobló en 2015 ante la presión de los intendentes peronistas; y Alfredo Cornejo hizo lo mismo en 2019.

En este caso, la gran novedad es que finalmente debutará la Boleta Única Papel, con un mecanismo que abaratará costos de acuerdo a la impresión de papeletas que hará el Estado, a diferencia del sistema de boletas partidarias, que es el sistema que sigue utilizando la Nación, y que demanda una mayor inversión en la impresión de padrones a cada uno de los espacios políticos que se presenten.

Lo cierto es que prácticamente pasó desapercibida una partida que en el Gobierno catalogaron “de previsión” por $190 millones en el Presupuesto 2023, que será utilizada como parte de los gastos que deba afrontar el Poder Ejecutivo una vez Suárez firme el decreto con el que convoque a los comicios desdoblados.

La partida en sí no está explícitamente expresada con un término relacionado con las elecciones a diferencia del Presupuesto Nacional, y según informaron desde la Cámara de Diputados, se encuentra en uno de los anexos del Ministerio de Gobierno. La misma es la número 41.302 y está llamada “Convenios” por parte de la cartera que conduce Víctor Ibáñez.

“Todavía falta mucho para las elecciones. No sabemos qué puede pasar ni cuánto pueden llegar a costar”, manifestaron desde Casa de Gobierno, aunque este monto resguardado sin dudas no será suficiente para lo que terminará de desembolsar la provincia para afrontar el acto electoral. No obstante, aclararon que las mismas serán “mucho más baratas que con el sistema de boletas partidarias, sobre todo porque se imprimirá muchísimo menos”.

En tanto, desde el peronismo se marcó que ni el monto ni el tema de las elecciones fue puesto en debate en el Presupuesto 2023. “No se habló del tema, quizás fue sólo mencionado, pero no pasó más que eso”, agregaron.

Cuestión de montos

Si bien la Provincia dejó reservada esta partida de $190 millones, el número está muy lejos de lo que se presume que terminará invirtiendo tanto para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), más las Generales.

De hecho, según la agencia Noticias Argentinas , la inversión que se prevé a nivel nacional para el presupuesto que manejará la Dirección Nacional Electoral es de $55.247 millones, tal como está especificada en el apartado “Ejecución de actos electorales”, dentro de ministerio del Interior.

Más allá que sean números estimados, si se extrae el 4% del total nacional, que es lo que representa en términos del padrón electoral la jurisdicción de Mendoza, el monto ronda los $2.209 millones. Tanto en el Gobierno como en la Junta Electoral local, descartan que estos números aún siguen siendo una aproximación, y que se intentará ser lo más eficientes posibles en el gasto.

Lo cierto es que donde sí se pone el foco es en el ahorro en la impresión de boletas. Un informe de la Fundación Pensar, usina de ideas del Pro liderada por el senador provincial, Germán Vicchi, y que se realizó en base a las últimas elecciones del 2021, indicó que sólo en este punto de impresión de papeletas, el ahorro será de más del 90% respecto a lo que sería la impresión de las boletas partidarias.

En ese momento, el informe indicó que el costo total de impresión de la boleta única en Mendoza hubiera sido de $9,5 millones para aquella elección PASO (con valores del 2021); mientras que para ese día, sólo en boletas se terminaron destinando $108 millones, de la cual una parte mayoritaria fue afrontada por la Nación, y otra parte por la Provincia.

Mendoza, el foco nacional de la Boleta Única

La implementación de la Boleta Única Papel no será solamente un tema de impacto local, si no que hay en su aplicación una alta expectativa nacional, sobre todo de parte de organismos que bregan por una mejora en el sistema de elección en Argentina, y que argumentan que sin dudas esto ocurre en los países y provincias que adoptan este mecanismo de votación.

Los Andes se comunicó con Alan Clutterbuck, presidente de Fundación Red de Acción Política (RAP), que impulsa la reforma electoral a nivel nacional junto con una veintena de legisladores nacionales de diferentes partidos políticos, pero que por el momento no han logrado los consensos necesarios para un avance mayor en el Congreso.

“La boleta única es una demanda de la sociedad civil de larga data. Surge del reclamo de modificar el sistema político electoral y somos 19 las ONG’s que impulsamos la boleta única”, manifestó Clutterbuck, quien consideró que es necesario repensar un sistema “que ha quedado obsoleto”.

De esta manera, valoró la posibilidad de que Mendoza pueda, en conjunto con Santa Fe y Córdoba (más Salta, pero que utiliza boleta electrónica), demostrar una “mejoría” en la modalidad de votación y así generar mayores adeptos para el debate en el Congreso de una boleta única que además ya es utilizada “con suma efectividad” en la votación de las personas privadas de la libertad o aquellos argentinos que se encuentran en el exterior.

Sobre los beneficios de la Boleta Única, el referente de RAP marcó que hay por lo menos 3 grandes beneficios, como por ejemplo el derecho a elegir y ser elegido. “No hay un partido político que no se haya quejado alguna vez que faltan boletas en el cuarto oscuro; ni un elector que no haya podido votar a su candidato por la misma razón. De esta manera, hay una garantía de que cada candidato estará en la boleta única. Eso es un gran valor”, mencionó.

También habló sobre el beneficio económico: “Tendríamos un ahorro enorme de recursos. A nivel nacional se estima que podría ser de $5.000 millones según un cálculo que se hizo recientemente. Este fundamento no debe ser dejado de lado, más aún en un momento en el cual a Argentina no le sobra el dinero”.

Cómo es el recinto de votación y cómo es la boleta única. Gustavo Guevara

Y por último, mencionó el impacto medioambiental, al sostener que se trata de un sistema “mucho más amigable con el medio ambiente y sustentable, con una baja en la huella de carbono, un ahorro en la energía eléctrica y uso de tinta”.

De la misma manera que Clutterbuck se manifestó la senadora nacional Mariana Juri, quien además cargó contra el Gobierno del Frente de Todos por “negar la ficha limpia y la boleta única”, aunque también agregó el “intento de eliminar las PASO, como forma de modificar las reglas electorales”.

“La boleta única es un instrumento y de transparencia electoral y mayor participación ciudadana. Adecuar los procesos a los intereses partidarios del kirchnerismo, sin debate y a destiempo político, no es más que la continuidad de una lógica que en nada contribuye al sistema Republicano y que empobrece la calidad democrática de nuestro país”, agregó sobre la discusión de las primarias.

Fechas tentativas 2023

El Gobernador tiene tiempo hasta el 13 de marzo del año que viene para convocar a las elecciones desdobladas de la Nación. No obstante, la fecha se acerca aún más si hablamos de los municipios, más teniendo en cuenta que hay varios intendentes del peronismo que miran con buenos ojos la posibilidad de separar también sus comicios de los provinciales.

Para los jefes comunales, el momento límite para desdoblar elecciones es el 30 de enero, según confirmó a Los Andes Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral, en base a la ley electoral de Mendoza.

Así las cosas, y suponiendo que las fechas a nivel nacional no serán modificadas, como se está pensando, así como tampoco las PASO, las fechas tentativas que tendremos que tener en cuenta los mendocinos, según las leyes electorales provinciales y nacionales, serán las siguientes:

PASO MUNICIPALES – 30 de abril de 2023

PASO PROVINCIALES - 11 de junio de 2023

PASO NACIONALES – 13 de agosto de 2023

GENERALES MUNICIPALES – 3 de septiembre de 2023

GENERALES PROVINCIALES - 24 de septiembre de 2023

GENERALES NACIONALES - 22 de octubre de 2023

En tanto, aún se está a la espera de lo que será una fuerte campaña de concientización y enseñanza a la ciudadanía para votar con la Boleta Única. Por el momento, hay algunas actividades más pequeñas con parte de la población; y también de forma interna que han realizado los propios partidos políticos.

Los Andes no recibió algún tipo de respuesta del Gobierno Provincial sobre cuándo se planea trabajar en este tema, mientras que Albarracín consideró que sería mejor al menos “45 días antes” de la elección, para tener una “idea más clara de los espacios políticos y candidatos que estarán en las boletas”. Clutterbuck, por su parte, no habló de plazos, pero sugirió “ver cómo trabajaron Córdoba y Santa Fe”, y puso valor a poder trabajar incluso en los colegios, con elecciones simuladas, entre otras acciones.