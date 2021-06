Suárez recorrió una bodega inclusiva en el Día del Orgullo LGBTIQ

Como cada 28 de junio, y con la intención de reflexionar, concientizar pero sobretodo visibilizar, el colectivo LGBTIQ cada vez con más adhesiones, celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ. Desde el Gobierno provincial el acto se trasladó a una bodega en el Este que tiene un fuerte compromiso con la diversidad sexual y además lanzó la campaña “Wine is Love”.

El gobernador Rodolfo Suárez y la coordinadora de Diversidad Sexual, Fernanda Urquiza, participaron del acto por la conmemoración del Día Internacional del Día del Orgullo LGBTIQ+ que se realizó en la Bodega Corbeau Wines, ubicada en Ruta Provincial Nº50, KM 1030, General San Martín.

Estuvo acompañado del vicegobernador Mario Abed; la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal; la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri; el intendente de San Martín, Raúl Rufeil; el intendente de Junin, Héctor Ruíz; el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco; la coordinadora de Diversidad Sexual del Gobierno de Mendoza; Fernanda Urquiza y en representación de la bodega Corbeau Wines, Eduardo Héctor Rodríguez e hijos.

La bodega, además, forma parte del programa provincial Mendoza Activa en el que recibió una beneficio económico de 400 mil dólares que entre otras cosas utilizaron para comprar una máquina fraccionadora.

Durante el evento, Suarez junto a la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri entregó un reconocimiento a la Bodega Corbeau Wines en el marco de las celebraciones previstas en conmemoración del Día Internacional del Día del Orgullo LGBTIQ+, debido a que la Legislatura provincial declaró de Interés Turístico al evento de lanzamiento del Proyecto “Wine is love”.

Luego del acto, el Gobernador felicitó a la empresa “por el pensamiento, por la diversidad, por esta acción que llevan adelante” y destacó las inversiones que realizan en el lugar. “La innovación se tiene que traducir en acciones, no existen las personas innovadoras y las no innovadoras, sino personas que trabajan en acciones que innovan. Tienen una bodega hermosa y no conozco otra, en la historia de Mendoza, que haya aplicado una acción de esta naturaleza”, agregó.

“Esto nos ayuda a todos los mendocinos, nos ayuda a ser mejores porque este tipo de proyectos atraen más turistas”, resaltó Suarez al sostener que nos da la oportunidad “de visibilizarnos a los mendocinos ante el resto de los argentinos, y en el mundo. Es distinta nuestra institucionalidad, nuestro respeto. Es nuestro instinto el acatamiento a las normas y otras tantas cosas que son valoradas. Gracias por este gran paso que viene hacer más por la mendocinidad”.

A su turno, la directora de Diversidad Sexual, Fernanda Urquiza dijo: “Hoy es un 28 de junio especial donde debemos reflexionar, concientizar pero sobre todo visibilizarlo, esto es fundamental para poder lograr los derechos que le han sido negados a este colectivo del que formo parte y agradezco el apoyo y la reflexión política para poder seguir adelante”.

“Se que no es fácil poder llevar la diversidad sexual como bandera por la Mendoza en la que vivimos pero sí es importante que continúe esta política pública, porque para atrás no podemos volver y siempre hay que mirar para adelante y estas son las acciones que realmente importan”, agregó la funcionaria.

Finalmente, Urquiza destacó: “Esta acción que es una campaña de visibilización a través de la bebida nacional como es el vino, es algo muy original, felicito a la gente de la bodega, más que el día internacional del orgullo LGBTIQ+ es el día de ser personas”.