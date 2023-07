Suárez, irónico: “Parece que no eran tan buenos los ejemplos de San Juan, San Luis y Neuquén”

El gobernador Rodolfo Suárez utilizó una ironía para referirse este miércoles al triunfo de Marcelo Orrego (Juntos por el cambio) en San Juan y lo vinculó a las comparaciones que se realizaban sobre su gestión y las provincias vecinas en general.

En ese marco, señaló: “Durante mucho tiempo hemos escuchado a sectores de la prensa y dirigentes políticos, poner como ejemplos a San Juan, San Luis y Neuquén y todos esos vecinos cambiaron de gobierno. Parece que esos ejemplos no eran tan buenos”.

“Mendoza tiene una economía diversificada y limitada por la macroeconomía, como siempre decimos, pero creo que al haber tenido una elección con un triunfo contundente y que creemos se va a repetir en septiembre, reafirma lo que es el Modo Mendoza y la institucionalidad”, indicó en diálogo con Radio Nihuil.

“Acá no se hacen cosas como en la provincia de San Juan, donde hubo cambios a la regla de juego”, sentenció el mandatario provincial sobre la eliminación de las PASO y la vuelta a la Ley de Lemas en la vecina provincia, para los últimos comicios.

Paritaria con Ampros

Por otro lado, el mandatario provincial se refirió a las negociaciones paritarias que lleva adelante el gobierno con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), quienes recibieron una propuesta salarial con mejoras en la última reunión y acordaron bajarla a las bases para su análisis.

“Nosotros estamos esperando la respuesta que dé el gremio mañana. Hemos hecho el mayor esfuerzo, estamos por encima de la inflación con el aumento que estamos presentando. Y esperamos que tengan una respuesta acorde”, señaló Suárez en conferencia de prensa.

Y sobre la falta de personal para atender las demandas, manifestó que está vinculada a “una ola de gripe que se ha adelantado en los tiempos”.

“Esto pasa todos los años en esta época del año y sabemos el esfuerzo que hacen. Pero nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para superar este problema inflacionario y que el salario no caiga”, agregó.

La propuesta salarial ofrecida consiste en un aumento del 90% a octubre y una mejora de un 10% en los adicionales.

Entrega de viviendas

El gobernador realizó estas declaraciones después de encabezar un acto de entrega de 23 viviendas en el Barrio Posta Medrano de Rivadavia, junto al intendente Miguel Ronco y la titular del IPV, María Marta Ontanilla.

Suárez aseguró ante la prensa que “en lo que va de la gestión llevamos 3500 casas entregadas, a pesar del parate que hubo durante la pandemia”. Vale decir que este era un dato que oficialmente el gobierno no discriminaba, porque siempre agregaba las del programa Mendoza Activa a la cuenta de viviendas terminadas. 7.921 eran las que se informaban a principios de junio en conjunto.

“Tenemos 4500 más para entregar y 1000 en proceso de licitación. Esta es una política que estamos llevando adelante y no la vamos a dejar de lado”, añadió y dijo que “si no es con la ayuda del Estado es muy difícil acceder a una vivienda en Argentina. No hay crédito y hay falta de trabajo y acceso de recurso para tener una casa”.

Por otro lado criticó al gobierno nacional, al mencionar que “acá en Mendoza abandonó totalmente lo que es la vivienda social, porque al no haber crédito tampoco es que la Nación esté subsidiando algún tipo de crédito”.

“Todas las que se hacen son de la Provincia, pero además tenemos que tener otro dato en cuenta que es Mendoza Activa. Son casas que hacen de cero los particulares y nosotros devolvemos 40% de la inversión. También se han refaccionado y ampliado muchísimas casas, que serían 4 mil más. Es una política y un eje que la gente nos reconoce”, completó Suárez.