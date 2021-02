Suárez le insiste al PJ con la reforma constitucional: “El debate no admite más demoras ni excusas”

El gobernador, Rodolfo Suárez, instó esta tarde nuevamente al peronismo a abrir el diálogo y debatir la reforma Constitucional. Lo hizo en el auditorio Ángel Bustelo, en el que el presidente del la Suprema Corte, Dalmiro Garay, dio su discurso de apertura del año judicial , que estuvo centrado en tratar de bajar las tensiones políticas que abundan en el máximo tribunal.

El acto contó con la presencia de todos los jueces de la Suprema Corte y algunos magistrados; así como también el vicegobernador, Mario Abed; funcionarios del Poder Ejecutivo, intendentes y legisladores del frente Cambia Mendoza. Sin embargo, ningún dirigente político del peronismo asistió al evento, lo que dejó a las claras el distanciamiento que hay entre los partidos.

“Estamos impulsando la apertura de un debate constituyente que no admite más demoras ni excusas”, declaró el Gobernador respecto a la reforma de la Constitución, de la que nuevamente habló sobre la necesidad de dar un mensaje a la sociedad de bajar el gasto político y achicar el Estado, en medio de una crisis económica profundizada por la pandemia.

Tras ejemplificar algunos cambios que se podrían debatir en términos del Poder Judicial, como la edad jubilatoria de los magistrados o que las acciones de inconstitucionalidad y conflicto de poderes del Estado sea resuelto por el pleno de la Suprema Corte (este último punto el peronismo lo rechaza), Suárez lanzó un mensaje al peronismo, en el que pidió que den la posibilidad a que sea la ciudadanía la que elija a favor o en contra.

“No tengo dudas de que negar una vez más la oportunidad del debate llevará consigo la vergüenza de ponerse lisa y llanamente de espalda a las necesidades de las mendocinas y los mendocinos”, aseguró.

En tanto, en diálogo con los medios consideró que el proyecto de la reforma tiene amplio consenso en la población ” y que no habría por qué no debatir “y permitir que los mendocinos voten”.

“Es una oportunidad, en la que no alcanza con decir que no, hay que dar el debate y decir por qué no están de acuerdo”, finalizó.