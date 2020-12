Suárez le aumentará por decreto al SUTE, sin bono de $ 54 mil

El Gobierno provincial cerró la discusión paritaria 2021 con una única propuesta salarial en la mano, que fue aceptada por 14 de los 17 gremios del Estado. Los únicos que no lo hicieron fueron el SUTE (docente), Judiciales y Casinos, quienes consideraron insuficiente la oferta. Ante la falta de acuerdo, a estos gremios se les aplicará el aumento por decreto esta semana. Esa suba será del 20% en tres tramos, como al resto de los trabajadores del Estado, pero sin el bono de $ 54.000 pactado en las paritarias. Sin embargo, en el Ejecutivo aseguran que “está abierto el diálogo” por si quieren reconsiderar la decisión.

En diálogo con Los Andes, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, consideró que la negociación fue “exitosa” al cerrar con la mayoría de los gremios, pero sobre todo por hacerlo a fin de año “con la claridad de establecer la misma oferta salarial para todos por igual, cumplible y seria”.

La misma consiste en un aumento del 20% en tres tramos: 7% en marzo y julio, y el 6% restante en octubre; más el bono de $ 54.000 no remunerativo ni bonificable, que se pagará a lo largo de todo 2021: $ 4.000 por mes entre enero y agosto; $ 5.000 en setiembre y octubre; y $ 6.000 en noviembre y diciembre. En tanto, en marzo y noviembre habrá reuniones para evaluar el proceso inflacionario y el blanqueo del bono.

“Se apostó a una propuesta donde los salarios más bajos le ganarán a la inflación proyectada por el gobierno nacional (29%). Eso ocurrirá con el 65% de los empleados de la administración pública, mientras que el resto estará 1 o 2 puntos debajo”, dijo.

Sin embargo, docentes, trabajadores de Juegos y Casinos y también los Judiciales no tendrán acceso al bono al haber rechazado la oferta en la paritaria. “Por decreto corresponde el tramo salarial (del 20% de aumento en tres tramos), pero no lo que no es remunerativo”, detalló el ministro.

No obstante, no cerró la puerta a que reconsiden la situación. “Depende de los dirigentes gremiales el entender que hoy, si 14 de los 17 aceptaron, con un diálogo franco y claro, quizás tengan que analizar si su respuesta ha sido acertada o no”, disparó, aunque aclaró: “La propuesta de aumento para el 2021 no va a ser reformulada”.

La disputa con el SUTE

Ibáñez le apuntó en particular al SUTE y opinó que la “disputa política dentro del gremio” atentó contra la negociación salarial. “Lamento mucho lo del SUTE. El 72% del sector docente hubiera tenido aumentos por arriba del 29% de la proyección de la inflación”, dijo: “A quienes termina afectando es a los trabajadores. Los han puesto al costado por una cuestión netamente política. Esto repercute negativamente a los docentes”.

Desde el gremio, por su parte, justificaron su rechazo a la propuesta y contestaron que “es mentira que se benefician los que menos tienen”. Para su titular, Sebastián Henríquez, el aumento, sumando 2020 y 2021, “debería ser del 60% para plantear que es una propuesta que beneficie realmente a cualquier trabajador”.

En tanto, Martín Caín, secretario general de la Unión Personal de Juegos Casino de Mendoza (Upjcm), recordó que el 80% de los trabajadores rechazó la oferta en un plebiscito. “Tenemos la necesidad de que se puedan revisar acuerdos colectivos incumplidos en 2019, más la mejora de algunos adicionales que tornen la propuesta del gobierno más contundente para que sea analizada”, añadió el dirigente peronista, quien pidió al Gobierno “no cerrar la paritaria salarial” y seguir con las negociaciones.

La oferta que hizo el Ejecutivo

Consiste en una suba salarial del 20% en tres tramos: 7% en marzo y julio, y el 6% restante en octubre. Más un bono de $ 54.000 no remunerativo ni bonificable, que se pagará dividido en los 12 meses.