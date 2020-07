Suárez justificó haberle tomado “juramento prematuro” a Teresa Day

El gobernador, Rodolfo Suárez, reconoció hoy que le tomó juramento a Teresa Day de manera “prematura” como jueza de la Suprema Corte de Justicia y explicó por qué se llegó a esa conclusión. El mandatario ofreció una conferencia de prensa en el Aconcagua Arena en la que apuntó contra el juez de la Corte, Omar Palermo, al reflexionar respecto a la polémica y las sospechas del peronismo y el resto de la oposición sobre si Day reúne los requisitos para acceder al cargo.

En diálogo con los medios de comunicación, Suárez expresó que se tuvo que tomar “juramento prematuro” a Day, “porque si no, la Corte lo iba a impedir a través de una acción cautelar lo cual hubiese sido de mayor gravedad la situación institucional de Mendoza”.

Además calificó al comportamiento y las sospechas de una parte de la Corte y de la oposición como algo “absurdo porque se está respetando todo lo que establece la Constitución. No se puede llevar la política a la justicia”.

En tanto, apuntó contra Palermo, al indicar que “todos saben que quien lleva adelante los cuestionamientos es un juez con afinidad al kirchnerismo y Justicia Legítima”.

Finalmente, en referencia a la grieta de la Corte, consideró que se trata de una “grieta judicial: están los que estamos a favor de la víctima y los que no están a favor de la víctima. Teresa Day está identificada con los que están a favor de la víctima; no así el doctor Palermo. Y se llevan estas cuestiones a realizar audiencias que no tienen ningún sentido, por lo cual el Gobierno no va a participar. Ni siquiera es tema de agenda nuestra”, culminó.

Informe: Ignacio De La Rosa