Suárez habló sobre la interna entre Alberto y Cristina y dijo cuál es el “gran desafío” de los argentinos

El gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, realizó declaraciones ayer desde Israel, en el cual dio referencias sobre cuáles son -según él- los problemas que tiene el país actualmente, pero además criticó la interna del Frente de Todos entre el presidente, Alberto Fernández; y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y consideró que parte de su enfrentamiento incide en la falta de confianza que tiene el país.

El mandatario participó ayer una entrevista desde Israel, que le realizó América 24. Entre los temas que tocaron estuvo el de la inflación, sobre el cual dijo que, en base a los registros de un promedio de 6% de inflación mensual “realmente les complica la vida a la gente y se las hace difícil”.

En este sentido, expresó que “más allá de pertenecer a un espacio político distinto, ojalá que a este Gobierno le vaya bien, porque le irá mejor a la gente. En eso colaboro desde la posición que estoy, pero la conducción de la política económica del país le pertenece al Gobierno Nacional, que no está encontrando rumbo”, analizó.

Rodolfo Suárez

No obstante, evitó apuntar solamente a esta gestión, al indicar que este problema “no es solo este gobierno” y que “hace tiempo que Argentina no crece como lo debería hacer” y que “no logra estabilizar la moneda”. “Es una deuda que tenemos aquellos que tenemos los que estamos en la función pública”, marcó.

También añadió que en la medida que la macroeconomía de la Argentina no se corrija, no haya confianza en nuestra moneda y no haya estabilidad, “será dificil crecer y generar condiciones para bajar la inflación”.

Y añadió: “Es nuestro gran desafío de los argentinos: estabilizar nuestra economía”.

Por otro lado, opinó que las diferencias que hay en el Gobierno nacional “no son buenas”. “Es darse el lujo de pelearse en un país con los problemas de inflación que tenemos, o las peleas entre el Presidente y la Vicepresidenta. No le hace bien a la economía ni a los propios argentinos. Hay falta de confianza en el país y en parte es por estas peleas. Cabe la responsabilidad de que se pongan de acuerdo por el bien de los argentinos”, aseguró.

También señaló que él no está en la “rosca” política y que se encuentra centrándose en la gestión. “Mi mayor preocupación es la gente que está por debajo de la línea de pobreza. Tenemos que generar empleo y riqueza, con salarios dignos”.

Por último, consideró que las elecciones primarias ”son un instrumento fundamental para ordenar las diferencias de todos los que quieran ser candidatos, pero siempre sobre la base de una idea en común del país que queremos”.