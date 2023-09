Suárez fustigó a De Marchi por coquetear con Stevanato: “No puede acercarse a cada fueguito”

El gobernador Rodolfo Suárez lanzó duras declaraciones contra el candidato de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, en el marco de la campaña hacia las elecciones provinciales del próximo 24 de septiembre. Lo criticó por su acercamiento al intendente peronista reelecto de Maipú, Matías Stevanato.

Después de presentar maquinarias para Irrigación, el mandatario provincial analizó ante la prensa los resultados que dejaron las PASO municipales y minimizó la derrota del radicalismo en los siete departamentos.

“Es el mismo análisis que hice con posterioridad a las PASO nacionales porque viene a corroborar que cada elección es distinta. La gente vota su preferencia, de acuerdo a lo que se elige. A nivel nacional de una manera, a nivel municipal de otra y lo mismo ocurre a nivel provincial, valorando cada estamento gubernamental en cada momento”, señaló y remarcó que “esto es muy bueno”.

Al ser consultado sobre las maniobras políticas que se observan en la campaña, principalmente con la pesca de dirigentes peronistas por parte del demarchismo, Suárez no se guardó nada.

“No quiero utilizar una frase que suena mal que la diga un gobernador, pero la gente no come vidrio. Uno no puede acercarse a cada fueguito, por un lado Milei y por el otro Stevanato. Creo que la gente se da cuenta de esas cosas y me parece que no lo beneficia”, opinó el mandatario sobre el candidato opositor.

A la vez, señaló que en los últimos días “aparecieron ciertos carteles de campaña sucia. Un grupo político utiliza la imagen de otro candidato, diciendo que está todo mal y no se puede hacer porque cada uno es dueño de la suya”.

“En Mendoza no existían campañas de esta naturaleza. No es nuestro modo y creo que a quien menos le conviene, es a quien la hace”, manifestó sin nombrar específicamente al espacio político que está detrás, que es LUM.

Por otro lado, manifestó que debería revisarse la visibilidad del casillero de “voto lista completa” en la Boleta Única de Papel, dado el alto porcentaje de voto en blanco en la categoría de concejales.

“Creo que hay que visibilizar lo que es el casillero del voto completo. Porque creo que la gente votaba a Intendente creyendo que votaba boleta completa, pero el casillero está arriba de ese. Entonces ahí quedaron muchos votos en blanco en concejales. Por eso creo que hay que visibilizar más el casillero de boleta completa”, afirmó.