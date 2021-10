Suárez fue abordado por viñateros y expresó contundente: “Van a tener al Gobernador peleando al lado de ustedes”

El gobernador Rodolfo Suárez fue abordado esta mañana por integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Soeva), quienes se mostraron enojados por el fracaso de la sesión especial que había previsto el Frente de Todos en el Congreso Nacional ya que Juntos por el Cambio no ingresó al recinto, y en el cual se iban a tratar proyectos importantes para Mendoza, como por ejemplo el de beneficios laborales para empleados vitivinícolas, como la jubilación anticipada a los 57 años con 25 años de aportes, como lo tiene hoy el empleado rural.

Los trabajadores sindicalizados asistieron esta mañana a uno de los eventos de la agenda que estaba planeado por la gobernación en Tunuyán, de la inauguración de la escuela 1-197 doctor Ventura. Allí interceptaron a Suárez, que estaba junto al vicegobernador, Mario Abed; la ministra de Cultura Mariana Juri; el coordinador de Gabinete, Santiago Suárez; y el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, entre otros.

Una de las dirigentes del Soeva, al encontrarse con Suárez, le reprochó la posición que tuvo Juntos por el Cambio y los cuatro legisladores mendocinos que no asistieron a la sesión (Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Omar De Marchi y Luis Petri) y expresaron que necesitan “que se jubilen (los empleados vitivinícolas) con la misma igualdad que los trabajadores rurales, con 25 años de aportes y 57 años”.

“Aprovechamos y queremos decirle que es un enojo que tenemos con los legisladores de Mendoza lo que ocurrió el martes”, aclaró la mujer, en referencia al fracaso de la sesión.

La respuesta de Suárez llegó inmediatamente e hizo referencia a sus declaraciones que realizó ayer en San Martín: “Ustedes saben que inmediatamente hice declaraciones en el mismo sentido de lo que usted ha dicho, junto al Vicegobernador. Lo dije públicamente, mi postura es que hay que apoyar esta ley, que lo que ocurrió no es bueno y que le pedimos -a los legisladores-, yo como Gobernador, que se trate la semana que viene.

“Tengo la esperanza que se va a tratar, ya que tiene media sanción del Senado”, acotó.

No obstante, luego de eso, Suárez habló más enfáticamente, al indicar: “Es absolutamente justo el reclamo de ustedes, es lo que corresponde y van a tener al Gobernador a su lado peleando en este sentido”.

Polémica sesión

El contexto del llamado a la sesión para el tratamiento de las leyes abrió con polémica, ya que en Juntos por el Cambio denunciaron al oficialismo de llamar a dicha sesión de forma “unilateral” y sin discutir la agenda de los temas, por lo que tomaron la decisión de no dar quórum, lo que generó también críticas internas, como las del senador nacional radical Julio Cobos hacia su propia alianza.

Mario Negri, jefe del interbloque opositor, ofreció dar quórum a cambio de incorporar al temario la Ley Ovina, que busca financiar a ese sector ganadero. Pero además, exigió comenzar a discutir temas inaceptables para el oficialismo, tales como la boleta única de papel, la declaración de la emergencia educativa y una reforma de la ley de alquileres, entre otros.

Dicho esto, De los 10 diputados mendocinos, dieron quórum seis, quienes fueron José Luis Ramón (Interbloque Unidad Federal), Marisa Uceda, Omar Félix y Eber Pérez (totalidad del Frente de Todos), mientras que de Cambia Mendoza lo hicieron Claudia Najul y Federico Zamarbide.

Los que faltaron fueron todos de la oposición: Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Omar De Marchi y Luis Petri.

Una de las que tomó la palabra en varios medios provinciales fue Anabel Fernández Sagasti, presidenta del PJ, quien apuntó directamente contra los que faltaron. “Hay mucho lobby del sector empresarial alimenticio y esos intereses intervienen en la Cámara de Diputados. La sociedad debe saberlo”, expresó.

Además dijo que ayer “se trataban 4 leyes con amplio consenso de todos los bloques. Nos sorprendió Juntos por el Cambio, sobre todo los legisladores mendocinos, cuando no bajaron al recinto a sesionar”.

Latorre, por su parte, había dicho que “por la unilateralidad e improvisación de Sergio Massa en la convocatoria y la falta de conectividad en la que el Frente de Todos dejó al interior del país, Cornejo y yo no llegamos a tiempo de dar quórum. Aún llegando éramos 124, a Máximo Kirchner le faltaron legisladores”.

De los radicales que sí dieron quórum, estuvo Claudia Najul, que dijo: “Estoy para mejorar las condiciones de vida que eligen proyectarse y vivir en mi provincia, muy discriminada por el Gobierno Nacional. La manera para lograr los consensos que la Argentina nos pide, no es este llamado y no conseguir quórum, es con diálogo y es responsabilidad de todos. Quiero que se vuelva al consenso y al diálogo, no avalamos los objetivos del Frente de Todos ni del Gobierno, solo queremos que los provincianos vivan mejor y merecen esta ley”.

En tanto, Federico Zamarbide, otro radical mendocino que asistió, expresó que cree en “un modelo de representación en el que los legisladores representamos los intereses del pueblo y eso está por encima de cualquier tipo de discusión partidaria. Lo absurdo e injusto que un trabajador rural se jubila a los 55 años y un trabajador vitícola a los 65 años genera una enorme injustica, la tarea de la tierra es muy dura. Solicito que se trate este proyecto”.