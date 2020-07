Suárez: “Estamos aprendiendo a convivir con el virus porque no hay otra alternativa”

El gobernador Rodolfo Suárez difundió una “Carta a las mendocinas y mendocinos” en relación a la complicada situación sanitaria de la provincia en la que básicamente le pide a la ciudadanía “responsabilidad social” para evitar más contagios y aunque no lo precisa explícitamente, da a entender que Mendoza no volverá a una fase anterior sino que se mantendrá la etapa de distanciamiento social pese al abrupto crecimiento en los casos de Covid-19 este mes.

“Estamos aprendiendo a convivir con el virus porque no hay otra alternativa más realista”, dice Suárez en un tramo de la carta, a tono con lo que reconoció hoy su ministra de Salud, Ana María Nadal, cuando afirmó que hay circulación comunitaria del virus en Mendoza.

“Es importante tomar conciencia -dice Suárez en su mensaje-. Porque si cada uno hace bien su parte el resultado va a ser mejor, sabiendo que en esta etapa, para cuidar nuestra vida y nuestro empleo, la responsabilidad social es fundamental. Estamos aprendiendo a convivir con el virus porque no hay otra alternativa más realista. Lo demás, por ahora, es intentar tapar el sol con un dedo”.

Esta afirmación se puede leer como una respuesta a la oposición, que hoy salió a denunciar que el Ejecutivo "esconde información" sobre los contagios en Mendoza.

Ante esto, dice Suárez: “Continuamos teniendo la misma voluntad de dotar con la más alta calidad al proceso de toma de decisiones: con datos estadísticos, con el aporte del entorno científico, con la opinión de los funcionarios especialistas en cada área, con la consulta y el respeto por la opinión del conjunto de intendentes, entre otros”.

Pedido a la gente

Luego, el Gobernador agrega que en el Ejecutivo apelan “al aislamiento voluntario, como principio de responsabilidad y de solidaridad con los adultos mayores, que muestran ser el grupo de mayor riesgo, y con las personas más vulnerables sanitaria y económicamente, aquellos que no pueden dejar de salir a trabajar para llegar a cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Pero también mostrar solidaridad con los trabajadores esenciales, los que su responsabilidad es ocuparse de nosotros, como nuestros médicos, enfermeros, policías, docentes, etc”.

Más adelante, Suárez asegura que en el Gobierno “estamos reduciendo los gastos a lo indispensable para que los servicios fundamentales no se resientan, haciendo las reformas necesarias para ahorrar y bajar costos que nos permitan contar con los fondos necesarios para estimular el empleo, para reducir su caída, para posibilitar que quien lo perdió lo recupere”.

Para el Gobernador, “el aislamiento voluntario es simple, se trata de salir a la calle sólo si es imprescindible. Es un gesto responsable y solidario que le pedimos a la ciudadanía para que el buen sistema sanitario que tiene Mendoza pueda seguir respondiendo eficazmente y, fundamentalmente, una oportunidad para demostrar que, sin necesidad de que nadie nos obligue, podemos dar la mejor versión de nosotros mismos, cuidando simultáneamente la salud, el empleo y el ingreso de los más vulnerables, en un marco económico de extrema fragilidad que todos reconocemos”.

El mensaje cierra de esta manera: “Como Gobernador, me siento con la responsabilidad y la confianza suficiente para conducir este proceso, que me compromete en forma institucional pero sobre todo como ser humano, sabiendo que no sería posible afrontarlo de la mejor manera posible sin la ayuda y el compromiso, tal como ha sido hasta ahora, de todos los que vivimos en nuestra amada tierra mendocina”.

A continuación, la carta completa: