Suárez espera el decreto nacional por los festejos de la Selección para decidir los pasos a seguir

La Selección Argentina está camino a Ezeiza después haber levantado la Copa del Mundo por tercera vez. Si bien no hay confirmaciones de una visita a la Casa Rosada, sí está previsto un festejo en el Obelisco.

Fuentes de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, confirmaron hace minutos la inminente firma del decreto que será publicado en el Boletín Oficial. Contra especulaciones previas que hablaban de un “asueto”, se optó por el feriado nacional, que abarca tanto la actividad estatal y privada. “Con excepción de oficinas de la AFIP y actividad bancaria, que operará hasta el mediodía”, aclararon las fuentes consultadas.

Ante estas versiones, en Mendoza esperaban “el decreto para ver qué dice”, según indicaron a Los Andes desde Casa de Gobierno. La duda radica en la redacción: si hay invitación a adherir por parte de las provincias, Mendoza no lo hará. Aunque, si no se presenta esta alternativa, no habrá opción y se deberá acatar la decisión del presidente Alberto Fernández.

El senador nacional Alfredo Cornejo se expresó en contra de la decisión de Fernández. “Todos estamos felices por el triunfo de la Selección Argentina. Ahora bien, no era necesario someter a todo el país con un feriado nacional a paralizar la producción y la educación, por un festejo que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires”, dijo vía Twitter.

Noticia en desarrollo...