Suárez deja en manos del Fiscal de Estado la publicación de la lista de vacunados en Mendoza

Este jueves, el Gobernador Rodolfo Suárez participó de una entrega de viviendas en Las Heras y allí habló con los medios locales sobre el escándalo nacional del “vacunatorio VIP” . Tras viralizarse algunos listados falsos sobre vacunados contra el coronavirus en Mendoza, el Gobernador afirmó que “se pueden publicar todas las listas”.

“Lo único que estoy haciendo es una consulta jurídica y lo vamos a hacer con la Fiscalía de Estado en cuanto a la reserva de la identidad en materia de salud, todo lo que tiene que ver con salud hay reserva de datos de las personas. La Legislatura ha aprobado que tenemos que dar el dato de los vacunados”, agregó Suárez, en referencia al pedido de la oposición para que se haga pública esa información.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que no tiene “ningún problema” en brindar esta información siempre y cuando no se vulneran los datos de las personas involucradas. “Porque puede ser que sean personas que se han vacunado y otras que no, pero no conozco el tema jurídico”, afirmó.

Si bien evitó polemizar con el Gobierno, sostuvo que el ex ministro de Salud Ginés González García dijo “tantas cosas que no pasaron”. También calificó como “muy bueno” el diálogo que han tenido con Carla Vizzotti y espera que siga siendo así ahora que es titular de la cartera.

Rodolfo Siarez habló sobre el "vacunatorio VIP" durante una entrega de viviendas en el Barrio El Borbollon. Gobierno de Mendoza | Prensa Gobierno de Mendoza

Asimismo, Suárez aseguró que el Gobierno provincial ha cumplido con los protocolos respecto al orden de prioridades para la vacunación. “Se tiene que vacunar primero el sistema de salud, empezamos ahora con los mayores de 70 en geriátricos. Estamos cumpliendo las normas”, recalcó.

También indicó que en Mendoza están vacunados todos los funcionarios de Salud y un director de un hospital que es funcionario del Gobierno.

Sobre la llegada de las nuevas vacunas provenientes de China, Suárez anticipó que los próximos en inmunizarse serán los docentes y el personal de seguridad. “Vamos a ver cuántas nos tocan a nosotros”, agregó.

Al respecto, el Gobernador aclaró a los medios: “Vamos a vacunar de acuerdo a los protocolos que les he dicho. Ahora ustedes me imaginan diciendo, bueno ahora les toca a los políticos. Es absurdo”.

Posteriormente, Suárez confirmó que están cerca de oficializar la apertura de cines. “Mariana Juri habla con las cadenas. Nosotros autorizamos la apertura de los cines en primer lugar, lo que pasa es que no había películas”, expresó. A su vez, anticipó que es probable que Vendimia sea transmitido en salas locales.