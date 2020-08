Suárez defiende su reforma: “A la sociedad descreída de la política hay que darle señales”

“Lo que tenemos que hacer es depurar esta Constitución que tiene 100 años”. Es jueves por la tarde y el gobernador, Rodolfo Suárez, dice la frase 48 horas después de haber mandado a la Legislatura el proyecto con el que pretende superar el obstáculo con el que tropezaron todos sus antecesores, de Roberto Iglesias para acá: la reforma constitucional.

Después de las fotos, se quita el barbijo para hablar con Los Andes sobre esta promesa de su campaña en 2019 que propone varios cambios, pero que sobre todo apunta de lleno al Poder Legislativo de la provincia.

-En medio de la pandemia y el aumento de casos, ¿era un buen momento para mandar esta reforma?

-Es un buen momento porque todo el mundo sigue trabajando en Mendoza. Y los legisladores están en mejores condiciones, porque están en sus casas haciendo teletrabajo y tienen todo el tiempo de estudiarlo. Si la sociedad sigue funcionando, por qué no podemos enviar este mensaje de que queremos hacer más eficiente el Estado, mayor austeridad y bajar el costo de la política.

-¿Hay respaldo en el oficialismo sobre el contenido del proyecto?

-Yo creo que hay apoyo unánime, salvo la gente del PD. Alguno puede ser que apoye porque está dentro de una estructura partidaria pero en su fuero íntimo, no. Estamos reduciendo, casualmente, a quienes trabajan en eso. Va a ser más difícil ser legislador, porque estamos reduciendo a la mitad la cantidad de legisladores, de asesores, de secretarios, toda una estructura. Está demostrado que el sistema bicameral obedece a una disciplina partidaria, que se eligen igual las dos cámaras, que lo que votan los radicales en una cámara lo votan los radicales en la otra y así con todos los partidos. Y que el sistema de revisión de cámara puede tener sentido en la Nación, donde el Senado representa a las provincias y la Cámara de Diputados al pueblo. Pero no veo objeciones desde el punto de vista técnico al proyecto. Además no va a pasar como en Córdoba, donde terminó habiendo una cámara con más legisladores: en el mismo proyecto limitamos el número, de tal manera que la constituyente no va a poder agregar.

-El peronismo dice que no fue consultado, que el consenso y diálogo del que se habla empezó mal.

-Nosotros nos aferramos a los sistemas institucionales. Los procesos, las negociaciones, se tienen que dar en el ámbito institucional que corresponde, que es la Legislatura. Todo el peronismo sabe, porque yo lo dije en toda la campaña esto. Y los consensos se tienen que dar en el ámbito que corresponde y no entre cuatro paredes. ¿Cómo vas a llegar con un acuerdo de espaldas a la gente?

-La Legislatura representa menos del 1% del presupuesto provincial y que saquen legisladores no quiere decir que vayan a salir los asesores. La bolsa laboral de la política nunca se acaba.

-Dicen los viejos que hay que cuidar los centavos, que los pesos se cuidan solos. Es un argumento muy sencillo, porque en realidad esto tiene que ver con un concepto de austeridad del Estado. A la sociedad, que está descreída de la política, hay que empezar a darle señales como ésta. Y si a esa señal la acompañás con el equilibrio fiscal, una reforma institucional de muchos organismos que no tienen sentido y van a desaparecer o los vamos a fusionar, para hacerlos más eficientes... Tenemos que ir a un Estado más chico, más eficiente y que ayude más a la gente. Hagamos las cosas de otra manera, esto es una apuesta a la institucionalidad de Mendoza. Yo al servicio público lo entiendo así: no busco mi reelección ni perpetuarme en el poder, y creo que esa es la primera señal que estamos dando.

-No hay reelección para el gobernador, pero sí se le permitirá ser candidato a senador nacional, algo que no hoy puede.

-Está perfecto, porque esa es una anomalía de nuestra Constitución. Mendoza no puede regular sobre las condiciones para ser legislador nacional, porque esa es una competencia de la Nación. Es un error que ha quedado colgado y no se ha tenido en cuenta en reformas anteriores. Y yo no voy a poder ser senador porque recién en 2025 se aplicaría.

-¿Por qué crear la instancia de un balotaje?

-Porque cuando se elimina la elección de medio término, quien gobierne durante cuatro años tiene que tener un respaldo de la población importante. Hemos tenido gobernadores con el 35% o menos y así nos ha ido después. Entonces hay que tener un gobernador empoderado, pero no estamos diciendo qué tipo de balotaje: eso lo decidirá la constituyente.

-La elección de medio término le sirve hoy al Gobierno para saber cómo está ante la gente...

-Yo estoy convencido de que el que gana tiene que tener gobernabilidad, es un requisito importante. Y además, ¿no creen que ya se está pensando en las elecciones del año que viene? ¿Que no afecta a las políticas públicas la elección del año que viene?

-Pero eliminando la elección intermedia provincial no se elimina la pelea real, que es la nacional.

-Eso puede ser, en la teoría. Pero en la práctica, para enriquecer nuestro sistema democrático y calidad institucional, hay que evitar que empiecen a pensar en las elecciones, en las especulaciones, en la plata de la campaña… este país no está para eso. ¿Qué hacen las democracias modernas? Tienen muchos mecanismos indirectos que se pueden implementar y que no estamos acostumbrados, que son más fáciles de llevar a la práctica en el caso de que tengamos un caos, un gobernante en crisis. Hasta el juicio político en casos extremos.

-¿No se desdibuja el papel de la oposición sin elección intermedia? Porque el gobernador se asegura cuatro años con mayoría.

-Para eso existe el sistema de doble votación en el bicameralismo, el sistema de mayorías especiales para ciertas leyes, hay muchos mecanismos para eso.

-¿Qué mecanismo piensa para plebiscitar las gestiones?

-Existen un montón de mecanismos de democracia semidirecta que se pueden implementar y que nosotros dejamos abiertos en el proyecto.

-¿Eso sí está abierto? Porque hay otros temas cerrados.

-Sí, nosotros mantenemos la postura de que estos son los temas que hay que reformar. Los legisladores después pueden tirar todo lo que yo digo y poner otras cosas, es un proyecto de ley. Pero el debate se da allá (en la Legislatura). Yo he cumplido con mi parte que es lo que dije en la campaña: hay que bajar el costo de la política. La gente necesita ver gestos.

-Entonces eliminar una cámara es más un símbolo de austeridad que una austeridad real.

-Es austeridad también, claro que lo es. ¿Y si yo te hago un hospital con esto? ¿O dos hospitales? ¿Y si tuviéramos cuatro hospitales más en vez de sostener estar estructuras políticas? ¿Es poco o es mucho? Vamos a ese debate: cuántas cloacas hacés, cuántas escuelas.

-Con ese criterio se podrían eliminar todas las estructuras políticas...

-No hay que llevar esto al extremo. Yo digo una cosa: ahora vas a poder conocer a los legisladores de tu departamento. Además del intendente, vas a tener que elegir al legislador que te va a representar. Y como van a ser menos, los vas a poder conocer.

-Para conocer a los legisladores y a los concejales hay que eliminar la lista sábana.

-Bueno, pero las constituciones no legislan sobre el sistema electoral, ese es otro debate. Cuando uno hace una Constitución se desprenden un montón de leyes que tienen que haber en ese sentido. Ahora, yo te aseguro que con esta normativa que proponemos vamos a mejorar la calidad institucional de los legisladores, porque los vamos a conocer.

-¿Y no habría que mejorar la calidad de los legisladores antes?

-Cuando planteamos una nueva composición de la Legislatura, en una boleta van a tener que ir los legisladores del departamento y en la otra los del distrito. Y en la boleta va a estar el nombre del candidato, entonces el partido va a tener que elegir a alguien representativo, que lo conozcan. Eso hace a la calidad también.

-Se quita el voto secreto para elegir funcionarios constitucionales, como los jueces, pero no se incorpora la mayoría especial, que era un reclamo sobre todo tras el caso Day. ¿Lo evaluaron?

-No, pensamos que ahí era importante sacar el voto secreto y fijar un límite de edad a la magistratura, los 70 años. Es una buena edad para jubilarse.

Entrevista al gobernador Rodolfo Suárez Jose Gutierrez

-No habría un Llorente en la Suprema Corte...

-(piensa) Sería mejor en su momento.

-También promueve al equilibrio fiscal. ¿Cuál sería el castigo para el gobernador que no cumpla? Desde 2009 la provincia tiene déficit, deberían estar presos todos los ex gobernadores, incluso Cornejo.

-Cuando uno pone una norma constitucional, después vienen las leyes que lo reglamentan. Esto es un proceso inverso, porque nosotros ya tenemos la ley que es la de Responsabilidad Fiscal. Y establece las sanciones correspondientes a los funcionarios. Cornejo cumplió a rajatabla con esto, pero después hubo cláusula gatillo y un imponderable donde el funcionario no tiene responsabilidad, fue un país que se derrumbó. Ahora, Cornejo dejó 9 mil empleados estatales menos. Entonces, es un derecho de la ciudadanía la responsabilidad fiscal. Es no gastar más de lo que entra.

-El peronismo dice que creció 400% la deuda en la era Cornejo.

-Mentira. ¿Cuánto creció el precio del pan? Eso ya no lo podemos aclarar más. La deuda de Mendoza siempre ha estado en un monto similar, alrededor de 1.200 millones de dólares. Ahora, si en 2015 esos dólares eran 120 pesos y ahora en 2020 son 1.200 pesos, dicen “mirá cómo aumentó”. Con esa deuda en dólares se pagó otra deuda en dólares, eso fue el roll over, eso existe en todos los estados del mundo. Es como si una empresa no pudiera refinanciar su deuda. Pero a mí no me lo autorizaron. Ahora estamos haciendo una recalificación de deuda cuando a lo mejor hubiéramos podido hacer un mejor arreglo para la provincia si hubiéramos tenido el roll over.

-Este es el proyecto al que más apuesta después de la reforma de la 7722. ¿Ha pensado la manera de evitar que termine como ese, que no se repita el fracaso?

Yo no me arrepiento de la (reforma de la ) 7722, estoy convencido, lo dije en la campaña. La minería se puede hacer cuidando el medio ambiente y con la posibilidad de que la gente tenga trabajo, su auto, vacaciones, una excelente obra social... Obviamente que hubo una campaña del miedo que fue falaz, se puso el agua contra el cianuro, pero respeto lo que la gente hizo. Si ahora los legisladores me dicen que no, o la gente vota que no, yo estoy cumpliendo con lo que creo. Y jamás, de ninguna manera, ni la 7722 ni esto lo tomaría como un fracaso, como escriben ustedes a veces.

Reclamo al Presidente

-¿Va a viajar a Buenos Aires a reclamarle plata del préstamo a la Nación?

-Llegaron los $ 1.900 millones pero habíamos pedido $ 5.300. Hay una fórmula para los préstamos a las provincias con una variable sanitaria, entonces yo quedé en ir a ver por qué a nosotros la fórmula nos da 1.900 millones. Estamos pidiendo formalmente esa diferencia a la Nación.

-¿Cuánta plata más sería?

-Queremos ver cómo es la fórmula y cuál es la variable sanitaria para Mendoza. Porque por un lado nos dicen que en Mendoza está abierta la economía y que es peligroso, que se complica el sistema sanitario; y por el otro lado no nos dan plata porque estamos bien. Pero con el gobierno nacional, sobre todo con Wado de Pedro, tengo un diálogo permanente, es muy abierto y escucha.

-¿La demanda por el Fondo de la Soja no puede complicar esta negociación?

-No, lo han hecho casi todas las provincias. También vamos a reclamar por las regalías de los Nihuiles, esa demanda ya entra en los próximos días.