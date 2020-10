Suárez: “Decir que la prisión perpetua no es constitucional, es abrirle las celdas a muchos presos”

En una semana caliente en tema de constitucionalidad o no de las prisiones perpetuas en Mendoza, el Gobernador se manifestó en las redes del lado del manodurismo. Esta biblioteca del derecho penal sostiene que el peso de la ley debe ser severo con estas penas.

El jueves, desde las 9, se realizará la audiencia pública, no vinculante y convocada por el supremo José Valerio, en la que hay distintos expositores con algunos nombres importantes. Luego, serán los 7 miembros de la Suprema Corte quienes deban en un fallo de tribunal en pleno, emitir su voto a favor o no. El rumor es que no habría sorpresas en un resultado abultado a favor de las constitucionalidades.

El mandatario provincial aseguró en Twitter que en la audiencia “se enfrentan y se ponen en discusión dos concepciones distintas de Justicia: preservar los derechos de las víctimas o abrirle la puerta al garantismo para liberar delincuentes”.

“En lo personal, pero también desde mi espacio político, siempre estaremos a favor de las víctimas y buscaremos que los delincuentes paguen por sus acciones. Decir que la prisión perpetua no es constitucional, es abrirle las celdas a muchos presos en nuestra provincia, pero además sienta precedente para liberar otros miles de condenados en todo el país”, sostuvo.

Hay 156 expositores anotados, entre ellos, el ex gobernador y diputado nacional Alfredo Cornejo y el ex miembro de la Corte Suprema nacional Eugenio Zaffaroni, un “peso pesado” por trayectoria y por su defensa al chicaneado “garantismo”. El ex gobernador siempre ha sido muy duro con este lado de la biblioteca penal y el duelo promete discursos con altísimo contenido político.

La grieta judicial

La discusión se suscitó luego de que el juez Eduardo Martiarena, en agosto del año pasado, declarara inconstitucional la pena de prisión perpetua en un juicio por jurados contra tres acusados, lo que generó una gran polémica tanto a nivel judicial como también político. El 22 de octubre, desde las 9, se expondrán distintas miradas al respecto para quienes tengan interés en nutrirse con respecto al tema.

Martearena intervino en la causa conocida como el de la “valija fúnebre”, en el asesinato de Juan Leonardo Lucero, que ocurrió en 2017 en Godoy Cruz. El cadáver estaba en un zanjón cercano al parque de descanso Los Andes Memorial, carbonizado y mutilado por el ataque de animales. Los condenados fueron los hermanos Abel (39) y Rafael (41) Yáñez y Mariano Gutiérrez (24), quienes atacaron a la víctima en su casa y luego la llevaron encerrada en una valija hacia el lugar donde apareció muerta. Sin embargo, y ante la decisión de los integrantes del juicio por jurados, el magistrado se negó a la condena de prisión perpetua al considerar que la misma no cumple con la “función de resocialización” que deben tener las penas, en este caso la prisión perpetua son 35 años.

El caso socavó la grieta dentro del máximo tribunal, en donde ambas bibliotecas penales conviven en la Sala Segunda: Omar Palermo, de Justicia Legítima la preside, y José Valerio, del Instituto de Altos Estudios de Derecho es uno de los integrantes. Las teorías penales chocan de frente entre los ministros y en las exposiciones habrá de todo y para todos los gustos.

Justamente, ambos ministros son cercanos a los partidos políticos mayoritarios. Palermo es uno de los filoperonistas, junto a Mario Adaro y Julio Gómez. Valerio está en la otra vereda, con los filoradicales que se completan con Pedro Llorente, María Teresa Day y Dalmiro Garay, el presidente de la Corte.