Suárez confirmó la continuidad de otro aliado en Cambia Mendoza

A días del vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas electorales, la Unión Cívica Radical (UCR) se aseguró la continuidad de otro aliado dentro del frente Cambia Mendoza. Se trata del Partido Renovador Federal (PRF), que rubricó su compromiso este jueves.

El gobernador Rodolfo Suárez celebró la noticia a través de su cuenta de Twitter tras la firma de la incorporación de incorporación de este espacio a la coalición oficialista. Además del mandatario, del encuentro participaron el presidente de la UCR local e intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, y el titular del PRF y diputado provincial, José Videla Sáenz.

“Celebramos este compromiso para continuar trabajando unidos por nuestra provincia”, manifestó Suárez en su mensaje en redes sociales.

El PRF fue fundado en la provincia por el ex legislador y ex dirigente gremial del Centro de Empleados de Comercio, Guillermo Pereyra, quien junto al partido Unión Popular, del sancarlino Jorge Difonso, conformaron el Frente Renovador de Mendoza. No obstante, tras la incorporación de Sergio Massa al Frente de Todos este espacio local se disolvió.

Tras la trágica muerte de Pereyra en octubre del año pasado en un accidente automovilístico, Videla Saenz tomó las riendas del partido y ha sido un aliado del radicalismo en las votaciones de la Cámara de Diputados.

Días atrás el Partido Socialista de Mendoza había confirmado su permanencia en Cambia Mendoza tras realizar un congreso provincial y también manifestaron su compromiso de seguir en la alianza oficialista los dirigentes de Libres del Sur. Asimismo, también se aseguró que Republicanos Unidos y el Partido Demócrata Progresista (PDP) formarán parte del frente pero irán con una lista propia en las primarias.

El próximo miércoles 14 de julio vence el plazo para que las agrupaciones políticas puedan inscribir alianzas o frentes electorales de cara a las legislativas de este año. En tanto, el sábado 24 de julio es la fecha límite para la presentación de listas de precandidatos que competirán en las PASO del 12 de septiembre.

La UCR negocia la permanencia de todos sus aliados en Cambia Mendoza y no quiere sufrir otra partida además de la del Partido Demócrata (PD). El diálogo es tenso con algunos espacios como el Pro, Unión Popular o la Coalición Cívica-Ari, desde los cuáles han expresado reparos sobre la falta de diálogo de parte del radicalismo.