Suárez aseguró que Alberto Fernández está tomando medidas “en un marco de desesperación”

El gobernador Rodolfo Suárez disertó en el 5° Foro Industrial de Mendoza, en el cual tuvo fuertes críticas contra el Gobierno Nacional respecto a las últimas medidas tomadas en términos sociales, las que calificó de “electoralistas” y establecidas “en un marco de desesperación”.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja y la presidenta en ejercicio de la UIM, Patricia Ortiz. El evento se realizó en el Park Hyatt Mendoza donde se dieron cita profesionales y economistas que dieron su mirada relacionada con desafíos laborales, competitividad y desarrollo.

Estuvieron presentes el vicegobernador, Mario Abed; los ministros de Economía y Energía, Enrique Vaquié; Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri; Planificación e Infraestructura, Mario Isgró; y los intendentes de Ciudad, Ulpiano Suarez; y Las Heras, Daniel Orozco.

Acompañamos al gobernador @rodysuarez en la apertura del 5° Foro Industrial de Mendoza. Vamos a continuar a apoyando a la actividad con #MendozaActiva, #Enlazados y otros para que los efectos de la crisis nacional se sientan lo menos posible @MarioAbedok pic.twitter.com/RyhKGBPXG4 — Enrique Vaquié (@evaquie) October 21, 2021

Durante su discurso, Suárez recordó las medidas tomadas en medio de la pandemia, en un momento en el que “no era salud o economía, o educación, o libertad. Era todo junto y equilibrado, eso fue un gran acierto de la política pública de Mendoza y cuando dijimos que no a la fase 1 que nos querían imponer, apostamos a las personas y a su responsabilidad individual y colectiva, eso nos dio resultado. Apostamos a cada eslabón del sector económico y nuestros chicos siempre fueron a la escuela. Tener clases es importante porque es la educación la que va sacar a este país adelante y aquellos niños que están condenados a vivir con planes necesitan más que nada ir al colegio, por eso llevamos esa política pública adelante”, comentó.

Asimismo, destacó lo que se está realizando en materia económica en la provincia. En este sentido, sostuvo que “en el país todas las medidas que se están tomando son electoralistas y en un marco de desesperación. Esto no nos va a sacar adelante y tampoco van a traducirse en votos, como algunos pretenden y si pensamos a futuro estamos huérfanos”.

Finalmente, el Gobernador resaltó: “No hay caudillo, no hay iluminado, no hay nadie que nos vaya a sacar adelante. Va ser el Estado, el sector privado, el académico y las organizaciones los que juntos tendremos que darle un rumbo al país con diálogo y escucha activa. Tengo una convicción absoluta de que lo vamos a lograr, no hay clima, ni situación geográfica que haga la diferencia entre un país y otro, lo que hace que funcione son las instituciones y los interpelo a que trabajemos en ese sentido. Tenemos todos los recursos para que la Argentina deje atrás las injusticias, la pobreza y todo lo que nos frena”.

La importancia del encuentro de este Foro no solo se relaciona con los expositores que estuvieron presentes sino con que, luego de cada disertación, hubo un panel del que participaron referentes locales en los distintos rubros de la economía –tanto del sector empresario como desde el sindical y gubernamental. De este modo, cada mesa de trabajo –con la guía de sus respectivos moderadores- buscó plantear puntos en común con el objetivo de pensar y dar un paso más hacia la construcción de propuestas concretas que impulsen el empleo y la economía de Mendoza.