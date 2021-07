Suárez advirtió que impugnará listas colectoras en las próximas elecciones

El gobernador Rodolfo Suárez decidió acoplarse al esquema nacional para las Elecciones Legislativas. Eso no sólo implica un ahorro económico, sino también adaptarse a la legislación nacional. Uno de los puntos que entran en discusión son las listas colectoras en los cuartos oscuros, prohibidas por el gobierno de Mauricio Macri a través del decreto 259/2019. Este miércoles el mandatario provincial criticó este sistema y advirtió que desde su espacio impugnarán en la Justicia electoral si un partido decide implementarlo.

“Mendoza debe tener reglas claras en las próximas elecciones, bregando por el menor costo político, con transparencia y afirmando el principio de protección a la genuina voluntad del elector. Digo esto ante la posibilidad de algunos frentes de propiciar listas colectoras”, publicó en su cuenta de Twitter el gobernador, luego de que circularan rumores de que el Frente de Todos podría apelar a esta adhesión material.

Fue taxativo en remarcar que “la legislación nacional vigente no las permite y nadie puede forzar interpretaciones en pos de conveniencias políticas” y agregó que “no hay que confundir al electorado y debemos respetar la letra y el espíritu de la ley provincial (apoyada por las fuerzas mayoritarias) que las prohíbe”.

“Tenemos que evitar mayores gastos a la provincia, ya que las boletas de la infinidad de listas que se pueden presentar, las debe pagar el estado. A propósito, la unificación de elecciones también tuvo como objetivo reducir el costo de la política”, agregó Suárez.

En este sentido, lanzó una contundente advertencia: “El espacio político al cual pertenezco, impugnará en las instancias necesarias si se pretende utilizar colectoras en la próxima elección. Entendemos que la única opción cuando haya más de una lista es utilizar lo que se denomina boleta corta, como ocurrió en el 2019 en Mendoza”.

Las colectoras consisten en listas de distintos partidos políticos que presentan diferentes candidatos para una determinada categoría de votación. Sin embargo, adhieren a una misma lista para otra categoría. La tracción se hace de “abajo” hacia arriba.

Esta mañana hubo una reunión entre el gobernador Rodolfo Suárez y algunos intendentes oficialistas. Se habló del tema y todos concluyeron en que no están de acuerdo en que aparezcan el día de la votación.

Un administrador municipal aseguró que en su comuna habrá “lista única”, a la que habría que sumar la de Republicanos Unidos que ya confirmó que irá a las PASO dentro de Cambia Mendoza. La clave para desactivar a las colectoras pasa por la “adhesión” que deben autorizar los candidatos para que estas listas puedan pegarse a los rostros de las categorías más importantes, en este caso los cargos nacionales.

En el mismo sentido, el diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, manifestó también en la red social que “en las próximas elecciones no se pueden presentar listas colectoras en Mendoza. Las legislaciones nacionales y provinciales no lo permiten. Es necesario que tengamos reglas claras en el proceso electoral y que no confundamos a los votantes”.

En la misma línea que Suárez avisó que “impugnaremos a cada colectora que se presente”. “La opción de la boleta corta, como ocurrió en el 2019 en Mendoza, es la única opción cuando hay más de una lista”, concluyó quien se perfila para encabezar la listas de Cambia Mendoza en los próximos comicios.

Las 43 boletas peronistas en Guaymallén

Cada vez que se habla de listas colectoras, se mira al peronismo. El recuerdo de las mesas superpobladas de boletas en Guaymallén se hace presente: 43 boletas porque así lo permitía el sistema de adhesiones sin límite de los precandidatos a intendente, tanto hacia arriba (precandidatos a Gobernador), como hacia abajo (colectoras de precandidatos a concejales).

Esto permitía que las boletas del Frente para la Victoria (FpV) ocuparan las dos terceras partes del cuarto oscuro guaymallino y dejaran sólo un tercio del espacio para el resto de las boletas. Esas repitieron 24 veces al entonces intendente en el cargo, Luis Lobos; 6 a Guillermo Elizalde; 3 a Alejandro Abraham (todos del FpV) y 2 al empresario radical, Fabián Manzur.

Otro caso conocido fue el del actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Su candidatura a gobernador en 2015 iba enganchada en las boletas de las candidaturas presidenciales de Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio Massa (Unidos por una Nueva Alternativa) y Margarita Stolbizer (Progresistas). Pero, además, su boleta llevaba hacia adentro de su provincia distintas listas de legisladores provinciales y cargos municipales.