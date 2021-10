Suárez aceptó todas las flexibilizaciones del DNU pero con algunas críticas

El gobernador Rodolfo Suárez resolvió aceptar todas las flexibilizaciones establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández que salió publicado ayer por la noche, en la que se flexibilizaron varias actividades a nivel nacional. Si bien en Mendoza varias de las medidas nacionales ya habían sido tomadas de antemano, hubo otras que se acataron, tales como la apertura de boliches y la posibilidad de no utilizar el barbijo al aire libre -con distanciamiento social-. No obstante, marcó algunas críticas a la Nación, como no haber sido consultados los gobernadores de estas nuevas habilitaciones, y también respecto a problemas que se podrían ocasionar en los protocolos de seguridad en el ingreso a las canchas de fútbol por parte de los hinchas.

Fue hoy por la mañana cuando el Gobernador y parte de su gabinete analizaron las medidas que habían sido publicadas en un decreto con todas las flexibilizaciones que regirán hasta el 31 de diciembre. “Mendoza es aperturista, creemos que la sociedad es responsable de cómo cuidarse en una pandemia en la que ya llevamos más de un año y medio”, marcaron desde Casa de Gobierno.

En actividades que tuvo el mandatario en Rivadavia, en la cual estuvo con el vicegobernador Mario Abed y funcionarios de su gabinete, Suárez dialogó con los medios de comunicación y consideró que la medida de permitir a las personas no usar el barbijo al aire libre estando a por lo menos 2 metros de otra persona, “tiene lógica”, ya que al aire libre no es necesario usarlo estando en soledad, “aunque sí en lugares cerrados”.

No obstante, aclaró que “como parte del gobierno provincial decimos que todas las veces que se pueda usar el barbijo se use, porque es un elemento de prevención importante contra el coronavirus”.

El Gobernador recordó decretos anteriores y destacó que en cierto sentido en Mendoza “ya estaba ocurriendo esta medida”, ya que la Policía “no estaba haciendo controles estrictos hacia las personas que no usaban el barbijo y estaban solas”. También sostuvo que para aquellos que hacían ejercicio físico al aire libre también estaba permitido no usar barbijo.

Por otro lado, también se habilitó (desde ayer mismo) el retorno de los boliches con el nuevo protocolo que estableció el Gobierno Nacional en el DNU. Ante esto, marcó que “están habilitados con el aforo del 50% y quienes concurran deberán estar vacunados con las dos dosis. Eso está vigente desde hoy (por ayer) y nosotros lo vamos acatar, vamos a controlar que los protocolos que se cumplan”, aclaró.

En relación a cómo serán los controles, expresó que lo deberán hacer los privados, pero el Estado “tiene el poder de policía en materia sanitaria, por lo que vamos a chequear que los controles se estén haciendo. Pero el control interno está a cargo del dueño del lugar”, enfatizó.

Por otro lado, diferenció estos locales bailables con los eventos y salones de fiestas, los cuales dijo que ya estaban legislados, y que pueden realizarse eventos en espacios cerrados con un aforo del 70% y un límite de hasta 5.000 personas; mientras que al aire libre no hay límites de aforo pero sí también un máximo de 5.000 personas.

Contrapunto

Donde sí hubo críticas por parte del Gobernador fue en el protocolo de apertura de público en estadios de fútbol, y lamentó que no hayan convocado a los gobernadores para discutir cómo plantear el regreso, sobre todo en el tema del operativo. En referencia a este tema Suárez dijo que si bien es una normativa nacional, los requisitos serán difíciles de cumplir.

“Hago cierta crítica del DNU, porque no nos convocaron a los gobernadores para discutir el tema, pero las normas deben ser cumplibles y que se puedan controlar, porque si no, nadie acata y eso genera desconfianza” expresó.

Además amplió: “En el caso del fútbol tienen que ser los clubes los que controlen los protocolos que establece la Nación y es un costo enorme. No lo puede hacer el Estado, porque deberíamos destinar un buen porcentaje de la fuerza policial que está afectada a otras cuestiones. Ya lo hemos hablado con los clubes de la provincia y serán ellos los que pedirán el carnet completo de vacunación en el ingreso”.

Controles fronterizos e ingreso de turistas extranjeros

Al ser consultado sobre la solicitud de los test de antígenos en los controles fronterizos, el Gobernador sostuvo que se trata de “otra normativa nacional donde no podemos legislar ya que son medidas interjurisdiccionales”. En este sentido, dejó en claro la necesidad de “abrir las fronteras al turismo con normas claras y sencillas. Era un absurdo que el turista tenga que hacer 7 días de cuarentena. Ya logramos que el Corredor sea seguro, este es un reclamo permanente que venimos realizando”.

Para finalizar, Suárez aseguró que desde la provincia se va a trabajar en base a lo publicado en el DNU. “Trabajaremos sobre la normativa y vamos a hacer la parte que nos compete porque necesitamos que la gente venga Mendoza”.