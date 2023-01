Suárez a De Marchi: “La próxima semana vamos a sacar el decreto por las elecciones para terminar con esta novela”

El gobernador Rodolfo Suárez anunció este jueves que la próxima semana publicará el decreto que convoca oficialmente a las elecciones separadas de la Nación, como establece la ley provincial. Lo que parece una obviedad no lo es, porque se trata de la respuesta a un reclamo realizado ayer por el diputado nacional Omar De Marchi, en medio de la interna que tiene enfrentados a la UCR y el PRO.

El precandidato a gobernador había desconocido el ultimátum que el radicalismo presentó en la reunión de Cambia Mendoza, para que el próximo 15 de febrero definan la constitución del frente para afrontar el año electoral que comenzará con siete comicios departamentales primero.

“Los plazos los fija la ley, no una persona”, señaló De Marchi y reclamó: “Que firmen el decreto y armen el cronograma electoral”, para que quede oficializado.

En ese sentido, indicó que si las elecciones provinciales son desdobladas, la legislación provincial ordena que los frentes se conformen recién en abril, 60 días antes del comicios previsto para el 11 de junio, y no en febrero, como definió la UCR.

Ahora bien, la respuesta del gobernador no tardó en llegar. Este mediodía tras inaugurar equipamiento en la FUESMEN, Suárez anunció un poco molesto: “Espero que terminen bien las cosas. Hace mucho tiempo vengo diciendo que nosotros vamos a respetar el calendario electoral por Mendoza establecido por ley. Todos saben cuando van a ser las PASO y la general. La semana que viene vamos a sacar el decreto a convocatoria de elecciones, con lo cual ya quiero terminar con esta novela”.

El Gobernador Rodolfo Suarez, junto Alfredo Cornejo, a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal y el gerente general de FUESMEN, Rodolfo Montero, participará de la inauguración de nuevo equipamiento de la institución. Foto: Orlando Pelichotti

De la misma forma, fue contundente en respaldar la fecha que estableció el radicalismo para confirmar la conformación de Cambia Mendoza y espera un gesto por parte del PRO: “Pero aparte tenemos elecciones separadas en siete departamentos y no podemos ir con un nombre en San Rafael y otro en Lavalle, porque vamos a confundir al electorado. Este adelantamiento de las comunas, adelanta también el tiempo de definiciones”.

Por otro lado, sostuvo que desconoce cuales serían las sanciones que la mesa nacional de Juntos por el Cambio impondría a aquellos dirigentes que rompan el frente en las provincias, pero aseguró que lo que suceda en Mendoza tendrá fuerte repercusión nacional.

“La verdad no sé cuáles serían las sanciones. La única reflexión que puedo hacer es que la elección de Mendoza es importante porque es anterior a la nacional y sería bueno que desde esta provincia todos los que representamos un espacio político que quiere una Argentina distinta, que repudia y no comparte lo que son los gobiernos populistas, estemos todos juntos”, señaló y dijo que de darse una ruptura “sería una mala señal para el resto del país”.

“Más allá de las sanciones, hay que ser consiente del momento que atraviesa la Argentina. Cada uno sabrá que hacer por el bien del país y los mendocinos, cual es la hora que estamos viviendo y que responsabilidad tiene cada uno”, arremetió.

Le bajó el precio a la decisión de San Carlos

El gobernador se refirió a la decisión del intendente Rolando Scanio (Unión Popular), que desoyó la estrategia electoral del oficialismo y desdobló las elecciones en San Carlos. Al ser consultado sobre esto, comentó que “es facultad del intendente de hacerlo. Ellos dicen que tienen una tradición de elecciones desdobladas de las otras y bueno, hay que respetar el criterio. Cada intendente es soberano para convocar a elecciones”.

A pesar de que el gesto cayó muy mal en el radicalismo sancarlino y luego ese alejamiento de la fuerza comandada por Jorge Difonso se rubricó con un faltazo a la convocatoria de Cambia Mendoza, el mandatario le restó importancia a lo sucedido.

“No sé cómo le ha caído a la UCR San Carlos. Ustedes imaginan si estamos firmando un convenio por 11 millones para hacer un canal (acuerdo con Sergio Massa) y estamos trabajando en esto (FUESMEN), me voy a preocupar por lo que dice el radicalismo en San Carlos. El día, la mente y la capacidad humana tiene un límite. Yo trato de poner toda mi energía en esto que estamos haciendo ahora en este momento. Para ser absolutamente sincero, no me interesa el tema”, cerró.

La advertencia nacional

Juntos por el cambio publicó anoche un comunicado como resultado de la reunión que mantuvieron los presidentes de los cuatro partidos integrantes a nivel nacional. Se trató de un encuentro en el que participaron los titulares del PRO, Patricia Bullrich; de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales; de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, y de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto.

“Los presidentes de los partidos que integran JxC resolvieron sancionar a los dirigentes de la coalición que inclumplan la resolución de la Mesa Nacional que establece las reglas internas”, anunciaron en el texto. El mensaje cobró notoriedad no solo por su contenido, sino también porque fue difundido rápidamente por el mismo Suárez y también por Alfredo Cornejo, en un claro mensaje dirigido hacia De Marchi.

Parte del documento establece que “en caso de incumplimiento de la resolución que establece el reglamento interno de la Mesa Nacional y a las estrategias nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio, los dirigentes que no cumplieren con la estrategia serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas”, advirtieron.

Por otro lado, ratificaron “la vigencia de las reglas para las elecciones anticipadas” y expresaron que “la dirigencia de todos los partidos deben buscar la unidad y las mejores propuestas para la ciudadanía, teniendo en cuenta los problemas que cada una de las provincias debe resolver en sus economìas, en los problemas sociales y laborales”.

Además, consideraron que los crecientes roces internos se producen porque el oficialismo “cambió las reglas en muchas de las provincias”. En el cónclave, también se estableció que la próxima reunión de los integrantes de la mesa nacional se realizará el lunes 6 de febrero.