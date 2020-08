Stolbizer respalda la propuesta de la izquierda de un IFE de 30.000 pesos

Margarita Stolbizer, presidenta del partido GEN, y se mostró a favor de la iniciativa que impulsa Nicolás del Caño, referente del Frente de Izquierda, para que el Gobierno brinde un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 30.000 pesos.

“Es imposible oponerse a cualquier medida que signifique mejorarle la vida a los que menos tienen, aparece como una cuestión aspiracional. Hay una cantidad grande que constituyen un lugar que no configuran un lugar en la agenda del Estado; esas Pymes nunca recibieron una ayuda del Estado y no pertenecen a los sectores más vulnerables”, dijo Stolbizer en una entrevista con Vía País.

Y agregó: “Toda esa franja solo tuvo préstamos blandos sin interés, no hay una buena compresión de lo que sufren esos sectores medios. No hubo en este aislamiento incentivos de tipo fiscal, el préstamo no sirve demasiado”.

Por otra parte, la exdiputada nacional cuestionó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a quien lo acusó de estar ausente en este contexto de crisis social.

“El Ministro de Producción es casi un desconocido y tendría que ser el ministerio más relevante junto con el de Trabajo, ahí veo el gran déficit del Gobierno. Se quedaron en la comodidad del tema del aislamiento”, expresó.

Reforma Judicial

Stolbizer, quien siguió por televisión las marchas contra el Gobierno por la reforma judicial, se mostró en contra de las maneras en las que se llevaron a cabo, aunque planteó grandes diferencias con el proyecto que será tratado en el Senado.

Al igual que otros miembros de la oposición, Stolbizer no alentó las movilizaciones y afirmó que “no” está de acuerdo con “las formas en las que están planteadas”.

“Entiendo las preocupaciones y el agotamiento que muchos sectores tienen por el enorme impacto brutal económico y social que ha significado este aislamiento por tanto tiempo. Pero no creo que nada nos resuelva hoy esas manifestaciones”, expresó.

Buenos Aires 29 de julio de 2020 Fernandez El presidente Alberto Fernández presentó esta tarde en la Casa Rosada el proyecto de ley de reforma del sistema judicial, que busca mejorar el servicio de Justicia a través de la unificación y la duplicación de la cantidad de los juzgados federales y de la designación de un consejo de notables para asesorar al Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema, entre otras modificaciones. Presidencia de la Nacion

Sobre las expectativas en torno a la reforma judicial que impulsó el presidente Alberto Fernández, consideró que beneficia a “los poderosos”, en referencia a “exfuncionarios que estan vinculados en temas de corrupción y a la expresidenta (Cristina Kirchner)”.

“Sólo hace falta mirar un poquito lo que se está proponiendo; el presidente elige reformar el fuero penal federal, donde se tramitan las causas de los poderosos. La Justicia necesita ser reformada pero en aquellas cuestiones que le pueden mejorar la vida a las personas; el último fuero que habría que modificar es ese”, analizó.

“Un problema en la Justicia es la lentitud, no se estableció un diagnóstico y no sabemos a donde apuntan, si no se quiere mejorar para el ciudadano común, la están mejorando para los poderosos. La reforma expresa al intromisión del poder político sobre el poder judicial, que el poder Ejecutivo conforme un equipo de trabajo para evaluar cómo funciona la Corte es lo mismo que el poder judicial forme un grupo de notables para ver como funciona el Poder Ejecutivo”, consideró.

La cuarentena

A partir del anuncio de la producción de la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford en el país, Stolbizer manifestó que “alienta a una expectativa positiva” pero aclaró que “el mapa de la pandemia no cambia”.

“Apoyo y me da tranquilidad cuando veo al presidente rodeado de un comité científico y médico y eso me pareció un buen manejo, por lo menos me da la tranquilidad”, dijo sobre el manejo de la cuarentena por parte del Gobierno.

Reforma impositiva

A la hora de referirse al sistema impositivo, la exdiputada enfatizó que “es un gran debate que se debe el país” y que “se trata de una reforma estructural”.

“Siempre presenté proyectos de la reforma del sistema tributario, queremos que no sea una discusión de empresarios y sindicalistas, tiene que tener un basamento técnico. El sistema de impuestos tienen que tener previsibilidad y no ser regresivo, hace que la persona que trabaja e invierte sienta esa presión, y trasladarla al que más gana”, analizó Stolbizer.

Y cerró: “También hay que abordar el tema de la evasión, tenemos una enorme cantidad de impuestos que se evaden, además de la cantidad de dinero que los argentinos tienen en el exterior: hasta no hace mucho, había 200.000 millones de dólares en el exterior y eso es una pérdida brutal para la Argentina, nos priva tener una gran catidad de recursos. Se le cobra el IVA a los productos de la canasta básica y el que tiene departamentos en Miami no paga nada. Es una urgencia de un nuevo sistema, el actual es regresivo y tiene dobles o triples imposiciones como el caso de los ingresos brutos en varias jurisdicciones”.

Este texto fue publicado originalmente por Vía País. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente