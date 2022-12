Stevanato quiere incorporar a un dirigente del Partido Verde para “potenciar la agenda del cambio climático” en Maipú

El exlegislador provincial y actual dirigente del Partido Verde, Marcelo Romano, que hoy cumple funciones en el Congreso de la Nación, podría sumarse al equipo que tiene el intendente Matías Stevanato en la comuna de Maipú, tras una solicitud que realizó esta semana el jefe comunal al Senado, que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Romano, que fue entre 2018 y 2022 legislador provincial por Protectora, alianza de la que se fue para por diferencias con José Luis Ramón y que luego concretó el espacio Ciudadanos por Mendoza con Mario Vadillo; volvió en mayo de este año a cubrir el cargo de planta permanente que tenía reservado en la Cámara Alta desde el 2015.

En estos meses, según informó el portal Memo, se ha desempeñado, hasta la actualidad, como asesor de la senadora macrista Gladys González, con una categoría A-1, cuyo sueldo hoy es superior a los $450.000 mensuales. Mientras tanto, un diputado o senador nacional cobra alrededor de medio millón de pesos mensuales.

No obstante, ahora es prácticamente un hecho que trabajará al lado del peronista Stevanato, quien, según el entorno del sancarlino, le solicitó “ayuda” en materia ambiental y de cambio climático; y que además los une una buena amistad. No obstante, Romano prefirió no hacer declaraciones públicas, ante la consulta de Los Andes.

“Va a ayudar seguramente a otros intendentes. Del cambio climático el agua y el ambiente nadie se ocupa en Mendoza”, agregaron.

Stevanato apuesta por Romano

Desde el lado de la comuna de Maipú aseguraron que efectivamente se cursó una solicitud al Senado de la Nación para solicitar la adscripción de Romano para que se desempeñe durante el 2023 en el equipo de Stevanato.

“Se ha solicitado la adscripción. Queremos incorporarlo por su ‘expertise’ e idoneidad en temas de cambio climático y agua. Si nos dan esa posibilidad, sería un buena incorporación en la idea que tenemos de potenciar estos temas”, manifestaron desde el área de comunicación de Maipú. También remarcaron que, en caso que haya un visto bueno, el salario “lo seguirá pagando el Congreso”.

Por otro lado, aseguraron que en Maipú “se está trabajando desde hace tiempo en una gestión y trabajos cada vez más sustentables con el medio ambiente y el cuidado del agua”.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato.

De hecho, están analizando la creación de un área municipal que particularmente se centre en ese tema. “Tenemos que ver cómo se resuelve nuestro pedido a la Nación, pero es casi un hecho que se formaría un espacio para que se plasme el ‘expertise’ que tiene Romano”, agregaron.

Recordemos que el trabajo de Romano en Mendoza en los últimos años se ha basado en una fuerte defensa de la ley 7722, que restringe la minería metalífera en le provincia a través de la prohibición de la utilización de sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico.

Críticas del FIT a Romano

Quien salió a criticar la posible adscripción fue el exlegislador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Lautaro Jiménez, quien apuntó contra el dirigente del Partido Verde. “La corrupción política de Mendoza pasa por la compra lisa y llana de las falsas ‘terceras fuerzas’. Primero la Protectora de Ramón, ahora el Partido Verde de Vadillo que prometía ser el ‘factor Anti K’”, señaló el exsenador.

Lautaro Jiménez contra Marcelo Romano

Las palabras del dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) rememoran lo que fue la batalla por ser tercera fuerza en las elecciones legislativas del 2021, en la cual el Partido Verde consiguió quedar en tercer lugar luego del frente Cambia Mendoza y el Frente de Todos, en lo que fue un comicio completamente polarizado entre estas dos fuerzas mayoritarias.

De hecho, sólamente pudo ganar una banca en la Cámara Baja de la provincia un solo candidato fuera de estos espacios, y fue Emanuel Fugazzotto, aliado de Romano en el partido Verde.