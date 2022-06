Denunciaron “irregularidades” en el pase a planta de más de 400 trabajadores y la UNCuyo salió a responder

El interventor del Sindicato del Personal de la Universidad Nacional de Cuyo (Spunc), Nazario Eduardo Bittar, denunció ante el ministerio de Trabajo por supuestas irregularidades llevadas a cabo por la gestión del rector de la UNCuyo, Daniel Pizzi, en el proceso de pase a planta de 430 trabajadores de personal no docente, “vulnerando y trasgrediendo el régimen de concursos”. Desde la Universidad defendieron todo el proceso llevado a cabo, aseguraron que fue “completamente legal y transparente” y acusaron “intereses políticos” para “embarrar” al oficialismo en el contexto eleccionario.

La denuncia por “incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)” fue formulada el 8 de junio pasado, es decir, un día antes de las elecciones en la UNCuyo. De esta manera, la misma toma contexto en medio de una batalla campal por los comicios universitarios, motorizada desde un gremio que tiene a Bittar como delegado normalizador, designado por el ministerio de Trabajo de la Nación desde mayo del 2020.

Para Bittar, y según declara en la denuncia, incluso hay más información de la UNCuyo en donde “se han incorporado nuevos trabajadores e iniciado expedientes para efectivizar personal no docente de manera arbitraria e ilegitima”. También manifestó que se otorgaron suplementos de mayor responsabilidad “con presupuesto de cargos vacantes que no se concursan”, lo que “atenta” contra la carrera administrativa de los trabajadores.

En el documento, sostuvo que el Spunc viene transitando un “dificultoso” proceso de efectivización del personal no docente desde noviembre del 2021 “a los fines de solventar las deficiencias de la asignación de cargos”, y expresó que “estas decisiones arbitrarias atentan en contra de los derechos de trabajadores e impiden la regularización de los cargos”.

Por otro lado, comentó que en varias oportunidades, como delegado normalizador del Spunc, ha realizado “denuncias y manifestaciones a las autoridades” de la UNCuyo por otras irregularidades más el “incumplimiento del CCT 366/06 en múltiples ocasiones y solicitando la aplicación del mismo en cada caso concreto”.

“Del mismo modo, he presentado reiteradas solicitudes a las autoridades de la UNCuyo para que todo asunto que pudiera afectar o estar relacionado a los/as trabajadores/as no docentes que prestan servicios en la Universidad, sea sometido a consideración de la comisión paritaria del sector no docente de nivel particular con carácter especialmente en previo a tomar cualquier resolución, modificaciones de cargos y presupuestos, y/o cualquier asunto que los involucre, y ello no ha sucedido”.

Por estos motivos, solicitó Bittar con premura, la “intervención” del ministerio de Trabajo “para frenar esta situación de abuso y atropello, en cuanto a su competencia corresponda”.

La UNCuyo se defiende y habla de “intereses políticos”

Desde la Universidad, Fernanda Bernabé, secretaria de Gestión Económica y de Servicios, sostuvo a Los Andes que todo el proceso de pases a planta “ha sido legal y transparente”, y vinculó a “intereses políticos” la denuncia de Bittar.

La funcionaria ratificó que todo este proceso de efectivizacion de no docentes “fue ratificado en paritarias y tiene la firma del Spunc” por lo que se mostró “sorprendida” respecto al planteo realizado por el gremio.

Bernabé marcó que no han pasado a planta 430 trabajadores no docentes, sino que ese número es el de los aspirantes a hacerlo, pero antes de eso tienen que cumplir una serie de requisitos.

Fernanda Bernabé, secretaria de Gestión Económica y Servicios de la UNCuyo

De esta manera, manifestó que “deben ser técnicos administrativos o de mantenimiento y en ningún caso se trata de personal que cumpla funciones políticas”.

También puso en valor que varios de ellos “han llegado a tener 15 años trabajando en la Universidad sin haber podido alcanzar estabilidad laboral. Son muchos años con cargos de gestión o en condiciones interinas. Tienen derecho a esa estabilidad”, aclaró.

Por otro lado, sostuvo que el proceso se inició sin problemas, y todos ellos debían primero inscribirse, luego se les evalúa su desempeño en el puesto, y así sigue el proceso interno que pasa por varias áreas, como de Personal y Presupuesto. A partir de allí tienen que enfrentar un coloquio en el que acreditan los contenidos de su desempeño.

“Incluso es importante que se sepa que el Spunc no sólo aprobó la paritaria donde se determinó el pase a planta, sino que también ellos avalaron los jurados que integran los coloquios”, agregó la Secretaria.

“La Universidad lo único que hace es regularizar la situación de trabajadores, en la que algunos llevan más de 15 años en situación precaria. Acá no hay sesgo político”, finalizó.