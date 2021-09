“Soy un persona apasionada, con vocación de servicio”

-¿Quién es Hernán Amat?

-Tengo 37 años, soy esposo, padre, abogado, docente y una persona apasionada con vocación de servicio. Me siento un afortunado de poder trabajar día a día por los rivadavienses.

-¿Qué destaca de estos años de la gestión del intendente Miguel Ronco?

-Se llevó a cabo una importante transformación en la obra pública, así como la reactivación de clubes deportivos, la construcción del Centro Universitario y la incorporación de nuevas carreras de nivel superior y universitario como herramientas de formación profesional para que los jóvenes estudien, se reciban y desarrollen sus actividades en el departamento, lo que se traduce en crecimiento. Además, junto al sector privado, se generaron acciones para potenciar las empresas locales, que producen puestos de trabajo genuino.

-¿Cuáles son sus propuestas para llegar al Concejo?

-Principalmente continuar trabajando y fortaleciendo el equipo que lidera Miguel, sumando jóvenes con capacidad y compromiso, que nos permita seguir transformando Rivadavia, con mucho desarrollo productivo, educativo y cultural, y una visión integral del territorio llegando a todos los distritos. El departamento debe seguir estando a la altura del lugar que ocupa en la actualidad, como unos de los mejores de la provincia para vivir. Para esto debemos generar, idear, proponer y gestionar, siempre con responsabilidad.

-¿Qué impronta le va a dar a su gestión?

-A este espacio le puedo aportar proyectos, experiencia y, sobre todo, sentido común. Estos cinco años de caminar el departamento y reunirme con vecinos de todo el territorio me ha permitido conocer problemáticas y buscar soluciones concretas. Entiendo que la política no es la misma de antes, al ciudadano no le interesan las discusiones absurdas, roscas e internas, ellos necesitan ser escuchados y mejorar su calidad de vida.

-¿Cómo potenciaría el sector productivo del departamento?

-Acompañar y potenciar los sectores agropecuario, vitivinícola, industrial y comercial es vital para el desarrollo local, generando políticas concretas que posibiliten la renovación de equipamiento y maquinaria de producción, inversión en infraestructura y capacitación en nuevas tecnologías. En este sentido, reducimos la carga impositiva de los comercios afectados por la pandemia, habilitamos créditos para PyMEs y emprendedores y dispusimos programas de entrenamiento con inserción laboral genuina para jóvenes y adultos.

-¿Cuál es la importancia de la participación de los jóvenes en la política?

-Estoy convencido de que los jóvenes son el camino en esta transformación. La política en general necesita nuevas voces e ideas que se comprometan para cambiar la realidad que nos rodea, y es nuestro deber acompañarlos en este camino. Creo muy importante la formación educativa y profesional, así como la generación de espacios donde puedan sentirse identificados y expresar opiniones, siempre a través del diálogo.

-Para terminar, ¿qué le diría al votante antes de entrar al cuarto oscuro?

-Es una oportunidad para elegir positivamente qué país queremos para los próximos años. Para eso, hay que votar a favor de ideas, convicciones y valores, con la cabeza y el corazón.