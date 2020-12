Sorpresiva crítica de Grabois a Fernández: dijo que si no baja la pobreza, hay que “cerrar la Casa Rosada”

Después de conocerse los índices de pobreza según la Universidad Católica Argentina (UCA), el dirigente piquetero Juan Grabois lanzó una dura crítica al presidente Alberto Fernández por el manejo de la política social y económica.

Al ser entrevistado en el canal Net TV, Grabois calificó de “insuficientes” las medidas adoptadas por el gobierno nacional para gestionar la crisis económica en el país, que se vio severamente profundizada por la pandemia de coronavirus . Además, cuestionó la ayuda social que se brindó a los sectores más afectados por el coronavirus y que dijo se definieron “a las apuradas, sin un plan alternativo”.

Aseguró que “se podría haber evitado el aumento de la pobreza” y, en relación con los resultados de las últimas estimaciones económicas, disparó: “Le tienen que dar vergüenza a cualquier argentino y funcionario público”.

“Si no se puede hacer nada para evitarlo, hay que cerrar la Casa Rosada. El Gobierno no tiene ningún sentido si no puede evitar que la mitad del pueblo esté en situación de pobreza y un diez por ciento en situación de indigencia”, lanzó el referente de Patria Grande, que semanas atrás participó en la toma ilegal del terreno de los Etchevehere en Entre Ríos.

Grabois criticó que el Gobierno haya lanzado el IFE “a las apuradas, sin un plan alternativo” y que “hay una incoherencia y una dispersión en las políticas de ingreso y de empleabilidad que es llamativa”.

Al ser consultado sobre el primer año de gestión de Fernández, analizó: “Entre la ilusión y el desencanto. Hubo momentos buenos, como cuando empezaron las medidas sociales y sanitarias. Los resultados no acompañaron, pero la intención fue buena. Después empecé a ver problemas de gestión”.

Pese a su arsenal de dichos contra el kirchnerismo, el líder piquetero dijo que volvería “a elegir a Alberto” y sigue “teniendo esperanza en que el año que viene” la situación “estará mejor”.