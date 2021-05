Sindicatos viales mendocinos enfrentados por un aporte gremial

Una decisión de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza reavivó el conflicto sindical al interior de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). El tribunal hizo lugar a una cautelar del Sindicato de Trabajadores Viales (SITRAVI) y suspendió la aplicación de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) cuestionado por el gremio y cuya vigencia había dispuesto un juzgado nacional. Ante este escenario, en la dependencia estatal aseguran que la medida genera “incertidumbre e inseguridad jurídica”.

El trasfondo de la causa es una disputa entre la implementación de dos convenios colectivos de trabajo, uno avalado por la Federación Argentina de Trabajadores Viales (FATVIAL) y por el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Mendoza (SOEVI) y otro apoyado por SITRAVI. Uno de los aspectos relevantes es que entre ambas normas hay diferencias respecto a los porcentajes y la base de cálculo en el cobro de las cuotas sindicales. que se triplicarían en caso de aplicarse el convenio de Sitravi.

Se trata de un conflicto de larga data que comenzó en el año 2009 con la elaboración entre el Consejo Vial Nacional y la FAVIAL del CCT 572/09 que desde ese entonces era discutido por SITRAVI y ocasionó la salida del sindicato de la federación.

Tiempo después, en el 2014 el gremio conducido por Claudio Díaz confeccionó un nuevo CCT denominado “80 Aniversario” junto al Gobierno provincial durante la gestión del exgobernador Francisco “Paco” Pérez. El contrato fue publicado en el decreto 2342/14 y remitido a la Legislatura para su ratificación, lo cual no sucedió y es uno de los ejes de discusión sobre su validez.

En 2016, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intimó a la DPV a que aplique el CCT 572/09 y las autoridades del ente vial dictaron la Resolución 864/2016 implementándolo.

Esa disposición fue cuestionada por SITRAVI ante la Séptima Cámara Laboral de Mendoza interponiendo un recurso de amparo y una medida cautelar para que siga vigente el “80 Aniversario”, pero en 2019 el tribunal dicta sentencia y se declara incompetente. Tras esta disposición el gremio acude ante la Suprema Corte con una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de Vialidad y solicitando una medida cautelar.

El pasado 19 de mayo la Sala II hizo lugar a la cautelar a través de una resolución firmada por los jueces Mario Adaro y Omar Palermo y que contó con la disidencia del ministro José Valerio. De todas maneras, los magistrados todavía tienen que definir la cuestión de fondo de la causa que podría resolverse en un pleno con la participación de los siete ministros.

Las cuotas sindicales en disputa

La determinación del máximo tribunal provincial suspendió la aplicación del CCT 572/09 y generó críticas de SOEVI y de las autoridades de la DPV. Uno de los aspectos que más polémica genera tiene que ver con los descuentos de aportes sociales que se les hacen a los empleados de Vialidad.

Vale resaltar que el organismo provincial cuenta con 863 trabajadores, de los cuales casi dos tercios son afiliados de SITRAVI y casi un tercio a SOEVI, según indicaron desde esos gremios, aunque existe buena parte del personal sin vinculación a ninguno de los dos.

En su artículo 97 el convenio nacional establece que todos los afiliados y no afiliados deben realizar una “contribución solidaria mensual del 0,5% del total de la remuneración bruta sujeta a aportes previsionales”.

En tanto, el convenio “80 Aniversario” plantea que los “aportes y contribuciones mínimas obligatorias mensuales” serán del “3% del básico, categoría y antigüedad y función Vial de los trabajadores afiliados al Sindicato” y en el caso de los no afiliados del 1,5% “en concepto de Cuota Solidaria”. Asimismo, establece una “contribución obligatoria” del 10% del primer aumento tras una paritaria provincial.

Tras las disputas judiciales, desde el 2019 a todos los trabajadores de Vialidad se les aplica un descuento del 0,5% que se destina a FATVIAL, mientras que SITRAVI recibe solo de sus afiliados un 1,5% de cuota sindical y otro 1,5% por código de Acción Social.

Desde Vialidad y SOEVI aseguran que el cambio de convenio perjudica a los empleados ya que deberán realizar más aportes. Por su parte, el secretario general de SITRAVI sostiene que la cuota social del 3% fue fijada por una asamblea extraordinaria de afiliados, avalada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y rige desde 1994. Al mismo tiempo, denuncian que el convenio nacional prevé un aporte de la DPV del 0,5% a la FATVIAL además del que hace cada trabajador.

Por lo pronto, no hay certezas de cómo se aplicarán los descuentos en esta dependencia pública, ya que la cautelar de la Corte no especifica qué convenio debe aplicarse y las autoridades de Vialidad dicen que se encuentran en “una nebulosa”.

Un conflicto que levanta temperatura

En diálogo con Los Andes, Osvaldo Romagnoli, administrador general de la DPV destacó que la actual gestión está orientada a la capacitación de personal y el fortalecimiento del recurso humano y que para ello “es clave tener un CCT que represente los intereses de los trabajadores”.

“Es un conflicto entre gremios. Uno de ellos plantea la pertinencia de un cambio en el CCT generado por un decreto de la época de Pérez que no terminó el trámite legislativo”, indicó y sostuvo que esa norma era “ad-referéndum” de la Legislatura y que, al no obtener ese aval, caducó su legalidad.

Al respecto, el secretario general de SITRAVI, Claudio Díaz, aseguró que no es necesaria la ratificación legislativa y que el CCT “80 Aniversario” ya fue homologado. Argumentó que un fallo de la Suprema Corte relacionado al CCT de los empleados del Casino de Mendoza “dijo que solamente necesitan ratificación legislativa los convenios cuando hay partidas presupuestarias comprometidas”. “Además, la Ley 5563 dice que en caso de que ninguna de las partes lo denuncie antes de los 30 días se queda homologado automáticamente, aunque no haya decreto”, agregó.

El ex diputado provincial por el Partido Justicialista celebró la decisión de la Corte y sostuvo que “aplicar el 572/09 está avasallando la autonomía provincial” ya que el Consejo Vial Nacional no tiene facultades para firmar con la FATVIAL un CCT, porque estaría “interfiriendo en la relación de empleo entre trabajador público y empleador Gobierno de Mendoza” que “son facultades no delegadas”. Por eso también discuten la sentencia del Juzgado Nacional.

Asimismo, el sindicalista atribuyó el conflicto generado en 2016 a las denuncias impulsadas por el gremio contra el ex titular de Vialidad, Oscar Sandes, quien renunció en 2020 acosado por un escándalo de corrupción. “La Federación ha hecho todo esto en connivencia con Sandes y con los abogados de Vialidad para perjudicar a SITRAVI”, disparó.

En tanto, Ricardo Peña, secretario general de SOEVI, repudió la resolución de la Sala II de la Corte y señaló que “la cautelar no tiene sentido porque no se le está haciendo un daño inminente y grave al SITRAVI”.

“Están perjudicando a todos los trabajadores viales, son los que están sosteniendo el mayor costo porque les descuentan más”, subrayó. En este sentido, defendió que el CCT 572/09 establece “un un mayor presentismo, una mayor cantidad de categoría por la antigüedad, mayor adicional de Zona Inhóspita y la indemnización por incapacidad de los trabajadores cuando se jubilan”.

Incertidumbre a futuro

El terreno que se le presenta en el horizonte a la DPV está lleno de dudas. “Hay un problema muy grave, una incertidumbre e inseguridad jurídica. Tengo dos sentencias que se contraponen, una es con sentencia firme y la otra es una cautelar”, manifestó.

Desde el ente vial afirman que la medida impide aplicar el convenio nacional pero no los obliga a utilizar el “80 Aniversario”, porque sostienen que no tiene ni aval legislativo ni del Ministerio de Trabajo de la Nación. “Estamos en una nebulosa”, sostienen.

Por su parte, Díaz expresó que desde SITRAVI esperarán a que la Corte resuelva la cuestión de fondo y que hasta ese momento no aplicarán descuentos a no afiliados ni exigirán retroactivos por cuotas no percibidas, ya que “sería un abuso”.

Mientras tanto, se espera una definición en el máximo tribunal provincial sobre si la cuestión de fondo se resolverá en plenario.

Otras polémicas

Licencias gremiales. El CCT 80 Aniversario fija licencias con goce de haberes con un ítem dedicación exclusiva a dirigentes sindicales.

Reserva. Debe haber un asiento directorio para un representante de los trabajadores. El convenio provincial dice que debe ser afiliado de Sitravi.

Viáticos. Según Sitravi, hoy se pagarían $1.417 más por día con el CCT 80 Aniversario.