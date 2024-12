Sin Villarruel, Milei reunió a su Gabinete en Olivos en una cena con balance de año: “Gran futuro”

Javier Milei compartió en la noche del jueves una inusual reunión de Gabinete en la Quinta Presidencial de Olivos. Los funcionarios repasaron los temas de gestión y analizaron los próximos pasos del gobierno, al tiempo que hicieron un balance sobre el primer año de gestión. “Gran momento, gran año, gran futuro”, describió Manuel Adorni a uno de los participantes.

De acuerdo a lo que informó Infobae, en el encuentro cada funcionario contó los desafíos que superó en el año, los que quedaron pendientes y el futuro próximo, al tiempo que compartió cómo se sentía. Según trascendió, cuando le tocó hablar a Milei pronunció una frase que conmovió a todos: “Estamos cambiando la Argentina. Seremos el mejor gobierno de la historia o no seremos nada”.

En el encuentro de la Quinta Presidencial estuvieron Javier y Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia, invitaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) Federico Sturzenegger (Desregulación), Rodrigo Lugones (Salud), el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete de Asesores, Demian Reidel, el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Luis Caputo no participó porque está de viaje.

La convocatoria -y tal vez la razón de la privacidad con la que se manejó la organización- orbita en la obviedad de que la vicepresidente Victoria Villarruel no fue invitada, según consignó Clarín.

Las fuentes que confirmaron el encuentro en la Quinta de Olivos admitieron también que fueron invitados los ministros y algunos funcionarios clave que acompañaron al presidente durante el año -aunque no todos- y que se trataba de un encuentro “relajado” aunque no estuvo ajena la marcha de la gestión y los próximos pasos que tendrá la administración. Entre los que no fueron convocados están los vicejefe de Gabinete, José Rolandi y Lisandro Catalán, y el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini.

