Sin prioridad, la obra del hospital de Luján seguirá demorada

En el marco de la pandemia del coronavirus y buscando reforzar el sistema sanitario provincial, el gobierno de Rodolfo Suárez ha priorizado la inversión en infraestructura hospitalaria . Las obras encaradas apuntan a más de una decena de establecimientos, entre los que figuran los principales nosocomios mendocinos. Sin embargo, uno de los proyectos que más debate ha generado en los últimos años continuará paralizado, se trata del futuro Hospital Público de Luján de Cuyo.

A más de una década de ser proyectado y tras varias controversias en torno a su construcción, que derivaron en una nueva licitación y la reformulación del proyecto, en el lugar funcionan actualmente los Consultorios Externos. Esas instalaciones fueron inauguradas en diciembre de 2019, una vez concluida la primera etapa de la obra, pero desde ese momento no se avanzó más en los trabajos.

Asimismo, en las últimas semanas se instaló allí el centro departamental de vacunación contra el Covid-19, luego de que comenzara la campaña provincial.

Ante la consulta acerca del estado de la obra del Hospital de Luján, desde el gabinete provincial remarcaron que el objetivo es reforzar la actual red hospitalaria. El ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, expresó a Los Andes que “estamos centrando los esfuerzos en fortalecer la infraestructura sanitaria. Pretendemos terminar lo antes posible algunos hospitales para reforzar los servicios de cara a la situación pandémica. No es que no pensemos en otras obras sino que tenemos que concentrarnos en esto que hoy es prioridad”.

En este sentido, en la agenda inmediata del ministro figuran inversiones destinadas a reactivaciones, refacciones, remodelaciones y ampliaciones de los hospitales Lagomaggiore, Notti, Central, Schestakow, Gailhac, Perrupato; del microhospital de la Dinaf; del Centro de Salud 39 de Ugarteche; los nuevos centros modulares sanitarios en San Rafael, Tunuyán y Horcones; y de las Unidades de Diagnóstico Intensivo en La Paz y Lavalle. Además de otras obras de infraestructura sanitaria que han sido priorizadas.

El Gobierno de Mendoza cuenta con el proyecto ya elaborado para la construcción de la segunda etapa del nuevo centro asistencial de Luján. El mismo contempla un área de emergencia con internación, administración y farmacia.

No obstante, la obra no tiene una partida presupuestaria asignada en el Presupuesto 2021 y tampoco la tuvo en la pauta de gastos del 2020. Fue incluida en el listado de proyectos sujetos a financiamiento y el Ministerio de Infraestructura indica que al día de hoy la inversión requerida es de $ 190 millones. Por lo que no hay certezas de cuándo se podría llegar a licitar.

En tanto, desde la Municipalidad de Luján de Cuyo que conduce el intendente Sebastián Bragagnolo, remarcaron que los trabajos de la comuna en el predio apuntan a la asistencia con los accesos y a la limpieza del lugar y las inmediaciones, ya que los consultorios externos están abocados a la campaña de vacunación.

Descontento opositor por la falta de avance

Días después de que se inaugurarán los Consultorios Externos del futuro Hospital de Luján, la diputada provincial por el Frente de Todos-Partido Justicialista, Marisa Garnica, presentó un pedido de informe en la Legislatura al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública sobre la continuidad de su construcción y los plazos previstos.

La legisladora explicó que presentó la solicitud el 16 de diciembre de 2019 luego de que durante los meses previos el Gobernador y el Intendente de ese entonces anunciaran que el centro asistencial se inauguraba prontamente. “Cuando terminan las elecciones identificábamos que el hospital no se inauguraba, sino que eran los consultorios externos. Mi consulta era para saber cómo iba el avance de la obra para el resto del proyecto”, indicó a Los Andes.

La contestación llegó a las manos de la solicitante el 10 de junio de 2020. Allí se adjuntó un informe técnico de la inspectora que señalaba que la obra había tenido “una entrega parcial al Ministerio de Salud el 6 de diciembre de 2019 y luego se paralizó el día 7 de diciembre”. Uno de los motivos que expone es que Ecogas todavía no terminaba de hacer las pruebas de hermeticidad para dotar del servicio de gas al hospital.

A su vez, se adjuntó una respuesta del subsecretario de Obras Públicas, Jorge Simoni, en donde explicaba que la superficie original a construir en la primera etapa era de 5.383m2, pero se redujo a 1.182m2. Aclaraba también que el plazo de la obra estará “sujeto a lo que se disponga en la licitación de acuerdo a la partida presupuestaria para el proyecto” y que esos fondos dependían de “las decisiones de endeudamiento para el presupuesto 2020”.

Garnica se quejó por la demora en la respuesta y manifestó que en el Gobierno usaron de excusa a la Emergencia Sanitaria por la pandemia, que en diciembre todavía no había sido declarada por la provincia.

“Este año hay posibilidad de financiamiento pero tampoco se avanza en esto. El Hospital de Luján no es un capricho, es una necesidad en la que hace muchísimos años venimos trabajando. Qué importante hubiese sido tener este hospital y poder contar con más camas UTI para hacer frente a la pandemia”, manifestó la ex funcionaria de la Municipalidad de Luján. Un proyecto envuelto en controversias

El Hospital de Luján está proyectado en un predio ubicado en la intersección de la lateral Oeste del Acceso Sur y la futura prolongación del callejón Maldonado. La construcción comenzó en 2014, durante la Gobernación de Francisco Pérez.

Sin embargo, la obra no avanzó en los plazos previstos por falta de financiamiento y los problemas que tuvo la empresa Danilo de Pellegrin SA, que había ganado la licitación. A raíz de esto, durante la gestión de Alfredo Cornejo se sancionó a la compañía por incumplimientos y finalmente a mediados del 2018 se decidió rescindir el contrato y retirarla de la construcción.

Luego de eso, se reformuló el proyecto original y se licitó una primera etapa del centro asistencial destinada a emergencias y consultorios externos. La ganadora fue Corporación del Sur que comenzó con los trabajos en abril de 2019 y entregó la obra en diciembre de ese año.

Las demoras en la construcción provocaron un cortocircuito al interior de la alianza oficialista Cambia Mendoza en los albores de la campaña electoral. Omar de Marchi, por entonces intendente lujanino y precandidato a gobernador, le dirigió una carta el mandatario provincial de ese momento, Alfredo Cornejo, reclamándole por la finalización de la obra. La nota la difundió días después de que el ministro cornejista Martín Kerchner se postulara como precandidato a jefe comunal de Luján.