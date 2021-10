Sin diálogo posible, el Presupuesto se encamina a ser aprobado casi en soledad por el oficialismo

El Gobierno provincial y el principal espacio opositor, el Frente de Todos, prácticamente tienen un diálogo cortado. Se evidenció la semana pasada en Diputados, con el voto en contra del peronismo a las leyes del Presupuesto 2022, Avalúo e Impositiva; y nada hace pensar que pueda haber algún tipo de cambio la semana que viene en la Cámara de Senadores, donde el frente Cambia Mendoza dará sanción final a las iniciativas, pero sin la herramienta del “roll over” para “cambiar” deuda vieja por nueva, pero en mejores condiciones de plazos y tasas. Ayer ya se dio estado parlamentario a los proyectos y quedó determinado que el martes que viene se le dará sanción final a las leyes económicas.

En medio de la discusión de la pauta de gastos, importantes dirigentes del frente Cambia Mendoza, tales como el vicegobernador Mario Abed; y del Frente de Todos, como el jefe de bloque en la cámara Alta, Lucas Ilardo, se vieron las caras anteayer en la Legislatura Provincial. No obstante, no fue para avanzar en diálogos que pudieran llevar a algún tipo de entendimiento de acuerdo a las iniciativas económicas más importantes que regirán el año que viene, sino que los unió el homenaje del ídolo de ambos, Sebastián Torrico, actual arquero de San Lorenzo y que también tuvo una gran campaña en Godoy Cruz.

En temas estrictamente políticos hubo algunos cruces de palabras, pero no un diálogo fluido que contribuyera a acercar a las partes. De hecho, con las declaraciones vertidas durante estos días de los principales dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición, da a entender que ya no habrá marcha atrás a las posturas tomadas, por lo que Cambia Mendoza hará valer su mayoría de senadores para aprobar casi en soledad las pautas económicas para el 2022.

Ayer los senadores le dieron estado parlamentario a los despachos de los proyectos económicos con media sanción que vienen desde Diputados. No obstante, para la votación se esperará hasta el martes de la semana que viene, ya que para tratarse sobre tablas sin pasar por comisiones, era necesario contar con mayoría especial. “Se vota el martes. Quedará en manos del peronismo apoyar o seguir en la misma idea, es una postura electoralista”, aseguraron desde el Gobierno Provincial, que siguen de cerca las discusiones.

Críticas cruzadas

Por parte del Frente de Todos, destacaron ayer a Los Andes que “no ha habido convocatoria” por parte del oficialismo, por lo que “está cerrada” la chance de poder llegar a algún tipo de entendimiento.

La semana pasada, de hecho, Ilardo y el jefe de bloque en Diputados Germán Gómez, dieron una conferencia de prensa en conjunto adelantando el voto negativo del peronismo si seguía el mismo proyecto, prácticamente sin modificaciones, y acusaron al Gobierno de presentar “un dibujo” del Presupuesto, que “no refleja la realidad de lo que viven los mendocinos”.

También habló la presidenta del Partido Justicialista, Anabel Fernández Sagasti, quien señaló que “la realidad con el Presupuesto es que el Gobernador (Rodolfo Suárez) no llamó ni quiso ningún diálogo. Ordenó el tratamiento en Diputados para que sucediera esto, con una estrategia electoral. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar los problemas de los mendocinos al recinto, pero no estaban en ese Presupuesto. Al no llamar al dialogo tuvimos que decir que no”, agregó.

Asimismo, expresó que esas cosas ocurren “cuando se quiere tratar un Presupuesto en medio de la campaña electoral y victimizarse, que es la única política que hace”, en referencia a Suárez, sobre quien dijo que es quien tiene que poner “sensatez y llamar al diálogo”, y agregó que “está ausente y juega a la mala política. La buena política es la que le soluciona los problemas a la gente”.

Por otro lado, referentes de Cambia Mendoza en el Senado sostuvieron a Los Andes que no entienden la postura del peronismo, y aseguraron que “les hace mal a las aspiraciones de sus candidatos” en las elecciones del 14 de noviembre.

“Quedan entrampados. Dicen barbaridades ante la prensa cuando en realidad se presenta un Presupuesto equilibrado y sin deuda. Nos dicen que no a un roll over cuando en realidad saben que es mejor para la Provincia. El dinero que debamos destinar al pago de la deuda, y que se podría renegociar, es dinero que podría ir directamente a obras públicas. Quedan mal con la sociedad”, marcaron.

Quien también habló en esta contienda fue el gobernador Rodolfo Suárez, también la semana pasada, quien declaró que “otra vez ponen palos en la rueda” desde el PJ. “Lo gracioso es que hacen campaña que hay que hacer acuerdos, de que eso nos sacará adelante. Nosotros presentamos un Presupuesto consistente, equilibrado, con baja de impuestos para incentivar la producción e inversión en Mendoza. Es un Presupuesto donde no pedimos deuda, donde critican que no invertimos en la provincia, desconociendo la enorme inversión hecha en salud por el Covid”, agregó.

Por otro lado, en el radicalismo sostienen que es el vicegobernador, Mario Abed, quien intentará volver a reconstruir algún tipo de relación con el peronismo, aunque las posiciones ya están radicalizadas. Además, en el Poder Ejecutivo ya se hicieron la idea de que darán sanción completa al Presupuesto y que no tendrán roll over, por lo que ya están trabajando directamente con los acreedores de parte de las deudas, que son, por un lado el Banco Nación; y por el otro el Gobierno Federal.