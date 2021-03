Sin Cristina en la sesión, el Senado convirtió en juez a uno de sus abogados defensores

Sin Cristina Fernández de Kirchner presente en el recinto, el Senado convirtió este jueves en juez federal a uno de los abogados defensores de la vicepresidenta, el abogado Roberto Boico.

Tras un debate en que los senadores oficialistas sumaron más ataques al Poder Judicial a los que ya habían formulado la semana pasada el presidente Alberto Fernández y su compañera de fórmula, Boico quedó designado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal.

El abogado, que defendió a Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorándum con Irán, figuraba segundo en la terna que lideraba Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5; y se completaba con Alejo Ramos Padilla, quien hace dos semanas fue designado en el Juzgado Federal 1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires.

El presidente Fernández optó por el abogado defensor de su compañera de fórmula.

Boico nunca negó su adhesión ideológica al proyecto político de los Kirchner: fue dos veces al ya discontinuado programa televisivo 678 a defender a los gobiernos kirchneristas y es firmante de la solicitada de fundación de Justicia Legítima, la agrupación kirchnerista de magistrados.

Incluyendo al de Boico, que fue rechazado por el todo el interbloque Juntos por el Cambio (JPC), el Senado aprobó en total 22 pliegos de jueces.

Cristina estuvo ausente debido a una “agenda protocolar”, dijeron a Los Andes en su entorno. “Excelente almuerzo con la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherer-Effosse. Muchas gracias por la invitación”, tuiteó la vicepresidenta —y mostró una foto junto a la diplomática francesa— a las 4.19 de la tarde de este jueves, mientras los senadores transformaban en juez a uno de sus abogados defensores.

“No amigos, reamigos”

La encargada de cuestionar el pliego de Boico por la oposición fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO-JPC), quien resaltó que “durante los cuatro años de gestión de Cambiemos no hubo un solo pliego que se haya aprobado únicamente con la firma del oficialismo” y que todos los jueces nombrados en ese período, 2015-2019, contaron con el apoyo del peronismo. “No entiendo cuál es la queja de la Justicia que ustedes generaron, ya sea avalando los pliegos presentados por nosotros y los que designaron antes”, dijo.

Explicó que JPC no votaría el pliego de Boico porque se desempeñó como abogado defensor de la actual presidenta de este Senado. “No es amigo, es re-amigo. La defiende en sus causas”, dijo Rodríguez Machado.

La legisladora por Córdoba sostuvo que “es cierto que en la comisión de Acuerdos [Boico] pasó todos los procesos y seguramente nada hay que decir de la cuestión técnica o de los conocimientos jurídicos”, pero señaló que el Senado “también analiza la imparcialidad de los jueces”. “Y ahí es donde queremos evitar los jueces amigos. En este caso, jueces amigos de ustedes, del Frente de Todos”, aseveró.

Roberto Boico, ex abogado de CFK en la causa del memorándum con Irán. Clarín

Rodríguez Machado remarcó que, durante la audiencia pública de la comisión, Boico “no mencionó en ningún caso el ejercicio de la abogacía” y que solamente se sabe que fue abogado defensor de Cristina y del senador Oscar Parrilli (Neuquén-FDT) y que, “cuando fue interrogado sobre el control de constitucionalidad, habló siempre de ‘un Poder Judicial disciplinado a la voluntad popular’”.

“El doctor Boico habló insistentemente de la rendición de cuentas de los jueces ‘frente al pueblo’. Cuando en verdad deben rendir cuentas ante el Consejo de la Magistratura. Antes de que Parrilli, cliente de Boico, dijera que presentaría un proyecto de ley para que los jueces se sometan al control del Congreso, Boico ya nos anticipaba que pretendía una especie de sujeción de los jueces frente al pueblo. En este balanceo entre voluntad popular y Constitución, Boico elige la voluntad popular. A mi entender, un juez debe fallar en función de la Constitución y las leyes”, dijo Rodríguez Machado.

La cordobesa sostuvo que “hay que pensar que quienes tienen cierto criterio político pueden ser funcionarios de su gobierno, pero no jueces, menos en una Cámara donde van a ir a parar causas penales que atañen a Cristina Kirchner”. “Imagino que, llegado el caso, [Boico] se va a apartar. Pero en esa cámara va a estar”, aseveró.

La respuesta de Parrilli

“Boico fue abogado mío, sí, claro, y la verdad es que me siento orgulloso: hizo una gran defensa. Y fue abogado también de la presidenta del Senado. ¿Y por qué no lo votan ustedes? ¿Porque no pasó el examen? ¿Porque no rindió bien? No. Sólo por cuestiones dogmáticas, por persecución ideológica. No lo votan porque supuestamente es kirchnerista, nada más que por eso”, dijo, a su turno, Parrilli.

Sostuvo que “en la exposición que dio en la audiencia pública, ante todos los senadores, incluso algunos de la oposición, dio clase de derecho constitucional porque es un gran profesional, es un gran abogado”. “Por más que haya sido abogado mío. Eso es un detalle, nada más”, dijo el exsecretario de Inteligencia de Cristina Kirchner.

Oscar Parrilli.

El kirchnerismo tenía especial interés en ubicar a Boico en este tribunal porque es la segunda instancia de todos los procesos de Comodoro Py.

Ahora, el nuevo juez irá entonces a completar el la sala integrada, por ahora, por los magistrados Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, los dos que el Frente de Todos quiso remover por haber sido designados, durante el gobierno de Mauricio Macri sin rendir examen ni obtener acuerdo del Senado.

El 26 de febrero el Consejo de la Magistratura realizó en el predio de Tecnópolis el examen escrito a más de cincuenta postulantes para concursar por las vacantes que dejarán Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal de Comodoro Py.

Pliegos

Pliegos